عيار 24 يسجل 871 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم السبت 10-4-2021 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 10-4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر سعر جرام الذهب

عيار 24 يسجل 871 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 762 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 653 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6096 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10-4-2021، ارتفاعا بعد أن تراجعت الأيام الماضية بمتوسط 4 جنيهات في محلات الصاغة.