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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 10 أبريل 2021

صدى البلد

شهدت اسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم السبت 10 أبريل بمتوسط 9 جنيهات علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه سعر أعيرة المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة أمس .

سعر الذهب اليوم في مصر

ووفقا وفقا لموقع " إيجيبت جولد" وصل أعلي سعر للجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا بين الأعيرة الذهبية لنحو 768 جنيها مقارنة بـ نحو 759 جنيها أمس بفارق 9 جنيهات. 

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وبلغ أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 658 جنيها مقابل 651 جنيها أمس الخميس، بفارق 7 جنيهات.


بينما سجل أعلي سعر للجرام من عيار 24 الاعلي فئة نحو 878 جنيها مقارنة بـ 867 جنيها. أمس بفارق 11 جنيها


بلغ أعلي سعر للجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 512 جنيها مقابل نحو 507 جنيهات أمس بفارق 4 جنيهات.


وسجل سعر جنيه الذهب نحو 6144 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 877.714 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب اسعار سعر الذهب اليوم مصر

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