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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بينها الهند وبنجلاديش..

التعليم العالي: مصر أصبحت مقصد جنسيات جديدة لطلب الدراسة

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أعربت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي عن سعادتها بوجود بعض الجنسيات الجديدة التي بدأت تقصد مصر للدراسة من دول الهند وبنجلاديش، وهو ما يعد نجاحا للجهود المشتركة مع الدول الآسيوية ووجودها في مصر.

 

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وأضافت "كمال" نسعى إلى إجراء بعض الأنشطة التي تدمج الطلاب الجنسيات المختلفة داخل المجتمع؛ حتى لا يشعر الطالب بغربة، إضافةً إلى اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة هذه الأنشطة.

 

وتحرص إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا أطلقت اليوم "الملتقى الدولي لتراث الشعوب"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو تنظيم مشترك بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ومعهد إعداد القادة، على مدار 3 أيام ويبدأ من يوم 9 أبريل ويستمر حتى 11 أبريل 2021.

 

الطلاب الوافدين الإجراءات الاحترازية البحث العلمي وزارة التعليم التعليم العالي

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