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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي جزائري: الزمالك أبهرنا أمام المولودية.. والترجي لن يغامر بسمعته

صدى البلد

تحدث رياضة الإعلامي الجزائري أحمدي  وهاب جمال، عن إمكانية، تفويت الترجي مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمدي وهاب جمال في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الجميع في الجزائر انبهر بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه رفقاء المتالق شيكبالا أمام مولودية الجزائر في المباراة الماضية".

وأضاف:"   الترجي التونسي لا يمكن أن يغامر بتاريخه و سمعته و يتساهل في لقاء المولودية من جهة، و من جهة أخرى الكل يعلم ان الترجي يأمل أن يحقق نتيجة إيجابية و يتصدر  المجموعة".

وتابع:"  الجميع أيضا يشهد على  المستوى  الطيب والراقي لأغلب لاعبي عميد الأندية الجزائرية، وتحقيقه للتعادل أمام الزمالك المصري القوي فوق ميدانه أكبر دليل على ذلك".

وأضاف:" أتوقع أن المولودية قادر على العودة بنقطة أمام الترجي ، والتأهل إلى الدور ربع النهائي".

ويكفى الترجي التعادل في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الرابعة لصالحه، وتفادي مواجهة فريق المستوى الأول في الدور ربع النهائي.

في المقابل يأمل مولودية الجزائر في تحقيق الفوز على الترجي لخطف الصدارة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة التأهل رفقة الترجي، وإقصاء الزمالك من دوري الأبطال.

وستكون مباراة الترجي ذات أهمية كبرى لجماهير الزمالك في مباراة اليوم، حيث يحتاج الفارس الأبيض للفوز على تونجيث في المباراة، التي ستقام في نفس الموعد، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسيطر حالة من قلق على جماهير الزمالك، بسبب إمكانية تهاون الترجي أمام مولودية الجزائر، باللعب بالبدلاء في لقاء اليوم.

كانت تقارير تونسية ذكرت أمس، الجمعة، أن الكاف سيراقب سيراقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر بسبب ما تردد عن إمكانية تفويت الترجي المباراة لفريق مولودية الجزائر.

وسيكون الترجي مطالبا بالدفاع عن سمعته في مباراة اليوم، بتقديم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر، تليق ببطل قارة أفريقيا 4 مرات.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتذيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.

 

 

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