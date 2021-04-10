أصل الحكاية .. تعرف على أصل كلمة سيارة ومعنى Car

أصبحت السياراة وسيلة التنقل الرئيسية التى يستخدمها الجميع على مستوى العالم ، ولكن لم نعلم ما هو أصل كلمة سيارة فى اللغة العربية وفقا لمعاجمها المختلفة ، وكلمة CAR باللغة الإنجليزية .

خلال السطور التالية سنتعرف على المعنى الحرفى لكلمة سيارة فى اللغة العربية و CAR باللغة الإنجليزية .

اولا : معجم اللغة العربية المعاصرة

سَيَّارة [مفرد]:

- مؤنَّث سيَّار.

- قافلة " {وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ} ".

- عربة آليَّة سريعة السَّيْر، تُستخدم في نقل النَّاس أو البضائع، تسير بالبنزين ونحوه "مدخل للسَّيَّارات- سيّارة مدرّعة" ، سيَّارة أُجْرة : تاكسي، سيارة لنقل النَّاس مقابل أجرة، سيَّارة إسعاف : سيَّارة معدّة طبِّيًّا لنقل المرضى إلى المستشفى، سيَّارة إصلاح : سيارة تصليح في الطَّريق يمكنها عند الحاجة أن ترفع السَّيَّارات المُعطَّلة وتقطرها، سيَّارة دَوْريَّة : سيارة يطوف بها رجالُ الأمن ليلاً، سيَّارة رُكّاب : سيارة تُستعمل لنقل النَّاس، سيَّارة شحْن : سيارة تُستعمل لنقل البضائع وتسمّى شاحنة. ، سَيَّارة مصفَّحة : سيَّارة حربيَّة مكسوَّة بصفائح من الفولاذ تكون درعًا لها، وتحفظها من قذائف العدوّ، وسُلِّحت بمدافع دبّابة.

[س ي ر]. اِنْطَلَقَتِ السَّيَّارَةُ: القافِلَةُ يوسف آية 19(وَجاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ (قرآن) يَسوقُ السَّيَّارَةَ: مَرْكَبَةٌ آلِيَّةٌ تَسيرُ بِمُحَرِّكٍ مُحْرِقٍ لِلْبِنْزينِ تُستَخْدَمُ لِلرُّكوبِ والنَّقْلِ. "سَيَّارَةُ أُجْرَةٍ" "سَيَّارَةُ إِسْعافٍ".

ثانيا : معجم الرائد1

سيارة

1- م سيار.

2- قافلة.

3- قوم يسيرون معا.

4- مركبة تسير على أربع عجلات من المطاط يدفعها محرك يعمل بوقود من البنزين أو المازوت.

5- من الكواكب: التي تدور حول الشمس وتستمد منها نورها.

ثالثا : المعجم الوسيط1

السيارة

الْقَافِلَة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَجَاءَت سيارة فأرسلوا واردهم} وعربة آلية سريعة السّير تسير بالبنزين وَنَحْوه وتستخدم فِي الرّكُوب أَو النَّقْل (محدثة)

أما أصل كلمة سيارة Car في اللغة الإنجليزية

السيارة "Car "هي كلمة قديمة جدا في الأصل ، ظهرت ، كلمة Car في اللغة الإنجليزية حوالي عام 1300م، وقد يعود أصلها لكلمة "cart "الانجليزية أو مشتقة منها ، ولكن البعض يستبعد ذلك، وهناك بعض الأدلة على أن كلمة "kartr "في اللغة الإسكندنافية القديمة قد تكون المصدر، وقد يكون أصل "car "هو "carrus "اللاتينية، بمعنى عربة ذات عجلتين .

ولكن هناك آراء تقول إنه قد تكون كلمة "car" وصلت إلى اللغة الإنجليزية عن طريق الفرنسية القديمة ، وأول استخدام لكلمة "car "في الإنجليزية كان يطلق على العربة التي تجرها الخيول .