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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصل الحكاية .. تعرف على أصل كلمة سيارة ومعنى Car

صدى البلد

أصبحت السياراة  وسيلة التنقل الرئيسية التى يستخدمها الجميع على مستوى العالم ، ولكن لم نعلم ما هو أصل كلمة سيارة فى اللغة العربية وفقا لمعاجمها المختلفة ، وكلمة CAR باللغة الإنجليزية .

خلال السطور التالية سنتعرف على المعنى الحرفى لكلمة سيارة فى اللغة العربية و CAR باللغة الإنجليزية .

اولا : معجم اللغة العربية المعاصرة

سَيَّارة [مفرد]:

- مؤنَّث سيَّار.

-  قافلة " {وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ} ".

- عربة آليَّة سريعة السَّيْر، تُستخدم في نقل النَّاس أو البضائع، تسير بالبنزين ونحوه "مدخل للسَّيَّارات- سيّارة مدرّعة" ، سيَّارة أُجْرة : تاكسي، سيارة لنقل النَّاس مقابل أجرة، سيَّارة إسعاف : سيَّارة معدّة طبِّيًّا لنقل المرضى إلى المستشفى، سيَّارة إصلاح : سيارة تصليح في الطَّريق يمكنها عند الحاجة أن ترفع السَّيَّارات المُعطَّلة وتقطرها، سيَّارة دَوْريَّة : سيارة يطوف بها رجالُ الأمن ليلاً، سيَّارة رُكّاب : سيارة تُستعمل لنقل النَّاس، سيَّارة شحْن : سيارة تُستعمل لنقل البضائع وتسمّى شاحنة. ، سَيَّارة مصفَّحة : سيَّارة حربيَّة مكسوَّة بصفائح من الفولاذ تكون درعًا لها، وتحفظها من قذائف العدوّ، وسُلِّحت بمدافع دبّابة. 

 [س ي ر]. اِنْطَلَقَتِ السَّيَّارَةُ: القافِلَةُ يوسف آية 19(وَجاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ (قرآن) يَسوقُ السَّيَّارَةَ: مَرْكَبَةٌ آلِيَّةٌ تَسيرُ بِمُحَرِّكٍ مُحْرِقٍ لِلْبِنْزينِ تُستَخْدَمُ لِلرُّكوبِ والنَّقْلِ. "سَيَّارَةُ أُجْرَةٍ" "سَيَّارَةُ إِسْعافٍ".

ثانيا : معجم الرائد1

سيارة

1- م سيار. 

2- قافلة. 

3- قوم يسيرون معا.

4- مركبة تسير على أربع عجلات من المطاط يدفعها محرك يعمل بوقود من البنزين أو المازوت.

5- من الكواكب: التي تدور حول الشمس وتستمد منها نورها.

 

ثالثا : المعجم الوسيط1

السيارة

الْقَافِلَة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَجَاءَت سيارة فأرسلوا واردهم} وعربة آلية سريعة السّير تسير بالبنزين وَنَحْوه وتستخدم فِي الرّكُوب أَو النَّقْل (محدثة)

 

أما أصل كلمة سيارة Car في اللغة الإنجليزية 

السيارة "Car "هي كلمة قديمة جدا في الأصل ، ظهرت ، كلمة Car في اللغة الإنجليزية حوالي عام 1300م، وقد يعود أصلها لكلمة "cart "الانجليزية أو مشتقة منها ، ولكن البعض يستبعد ذلك، وهناك بعض الأدلة على أن كلمة "kartr "في اللغة الإسكندنافية القديمة قد تكون المصدر، وقد يكون أصل "car "هو "carrus "اللاتينية، بمعنى عربة ذات عجلتين .

ولكن هناك آراء تقول إنه قد تكون كلمة "car" وصلت إلى اللغة الإنجليزية عن طريق الفرنسية القديمة ، وأول استخدام لكلمة "car "في الإنجليزية كان يطلق على العربة التي تجرها الخيول .

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