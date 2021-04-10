عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مراكز تلقي لقاحات كورونا

مراكز تلقي لقاحات
مراكز تلقي لقاحات كورونا

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، برفقة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مراكز تلقي لقاحات كورونا، والبالغ عددها ٢٤ مركزًا علي مستوي المحافظة، وذلك للاطمئنان من كفاءة العمل بالمراكز والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة، وكذلك الوقوف على أي معوقات.

 

وخلال الجولة؛ تفقدت عازر وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة، ومركز صحة الأسرة بحجر النواتية، ومستشفي أطفال الرمل، ومركز الأمراض الصدرية بالجمرك. حيث تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمراكز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، من غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل، وغرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة الجرعة الأولى، وغرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة.

اقرأ أيضًا:

ميناء الإسكندرية: غلق البوغازي اليوم السبت لسوء حالة الطقس

واستفسرت من المواطنين المترددين لأخذ اللقاح عن مدى الخدمة المقدمة لهم وعن وجود أي معوقات أو تساؤلات لهم، حيث أشاد المواطنين بالتعاون الجيد من قبل العاملين علي المراكز.

 

وأكدت عازر  حرص المحافظة الدائم على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، موجهة الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.

 

تأتي الجولة في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

الاسكندرية نائب محافظ مراكز كورونا جاكلين عازر 24 مركز

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا يمتنع عن حضور جنازة الأمير فيليب.. لهذا السبب

إثيوبيا خالفت اتفاق المباديء.. الري: قدمنا 15 سيناريو للتوصل لإتفاق ملزم

أول تعليق من محمد صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز علي أستون فيلا

نشأت الديهي: رسالة الرئيس التونسي من ضريح عبد الناصر طلقة في قلب الإخوان

لن تحدث أزمة مياه في مصر .. الري: تبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض

من غدٍ | بدء عرض "خلى بالك من زيزي" و"لحم غزال".. التفاصيل كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة وترفض تبادل البيانات عن الملء الثاني

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد