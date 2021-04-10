نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مراكز تلقي لقاحات كورونا

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، برفقة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مراكز تلقي لقاحات كورونا، والبالغ عددها ٢٤ مركزًا علي مستوي المحافظة، وذلك للاطمئنان من كفاءة العمل بالمراكز والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة، وكذلك الوقوف على أي معوقات.

وخلال الجولة؛ تفقدت عازر وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة، ومركز صحة الأسرة بحجر النواتية، ومستشفي أطفال الرمل، ومركز الأمراض الصدرية بالجمرك. حيث تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمراكز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، من غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل، وغرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة الجرعة الأولى، وغرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة.

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واستفسرت من المواطنين المترددين لأخذ اللقاح عن مدى الخدمة المقدمة لهم وعن وجود أي معوقات أو تساؤلات لهم، حيث أشاد المواطنين بالتعاون الجيد من قبل العاملين علي المراكز.

وأكدت عازر حرص المحافظة الدائم على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، موجهة الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.

تأتي الجولة في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.