بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها.. صور

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بزفاف ابنتها، اليوم، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء.



وظهرت بدرية طلبة، في عدة صور عبر حسابها على “إنستجرام”، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأحمر، واعتمدت على الشعر المنسدل، والمكياج الجذاب.



وفي سياق أخر، نشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو جديدا، من كواليس مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان، وذلك عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام".



وظهرت بدرية طلبة في الفيديو، وهي تغازل أحمد العوضي، قائلة: “العسل أهو، السكر أهو، العوضي أهو”، من كواليس مسلسل #اللى ملوشكبير #معانا_يارب".



مسلسل "اللي مالوش كبير"، من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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