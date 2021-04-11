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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث موقع gold price today.

 

وتباينت أسعار الذهب اليوم الأحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 758و 761 جنيهًا.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد  كالتالى: سعر جرام الذهب عيار 24 الاغلى سعرا مابين 866 و 870جنيهًا.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بين 792 و 794 جنيها

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 مابين 650 و 652 جنيهًا.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 بين 504 و 505 جنيها

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد  نحو6064 جنيهًا.

 

وبلغ سعر الذهب عالميا 1744 دولار للاوقية.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة إقتصادية قيمة خاصة لمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء فضلا عن المستثمرين نظرا لارتباطه الاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول وأصبح الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

 

 

 

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