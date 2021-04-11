لبنان.. إغلاق محطات الوقود في بيروت وضواحيها بسبب نقص البنزين

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن محطات الوقود أغلقت بالكامل في العاصمة بيروت وضواحيها بسبب شح في مادة البنزين، وذلك وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تعيشها البلاد.

وأكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج براكس أنه "لا أزمة بنزين في لبنان، وأن التوزيع على المحطات سيبدأ غدا الاثنين".

وشرح براكس سبب شح البنزين قائلا "إن باخرة الوقود وصلت يوم الجمعة إلى البلاد، وأفرغت حمولتها في مستودعات الشركة المستوردة، لكن المستودعات لا تسلم المحطات يومي السبت والأحد، رغم مناشدتنا للمسؤولين".

وبدأت أزمة لبنان الاقتصادية قبل جائحة كورونا تسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.

واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أخر إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.