لو طلب عينيا مش هتأخر.. عصام الحضري : أنا تحت أمر المنتخب

كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني سابقا، سبب حصوله على دورات تدريبية وشهادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وليس الاتحاد الأفريقي.

وقال الحضري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة سبورتس2: "أنا تحت أمر منتخب مصر، لو طلب مني عينيا مش هتأخر، ومحمد عبد المنصف لن ينضم للمنتخب إلا في وجود جهاز فني أجنبي يقود الفراعنة".

"الاتحاد الأفريقي لا يقيم دورات حاليا، والشهادة التي تُمنح في نهاية هذه الدورات يمكن العمل بها في أي قارة وأى مكان في العالم".

وأضاف: "لو كنت مدربا لحراس المنتخب في الجهاز الفني لقررت ضم عبد المنصف دون تردد؛ لأنه حارس بامكانيات كبيرة ويقدم مستويات مميزة بغض النظر عن عامل السن، المقياس هو الأداء والاجتهاد".

وتابع: "شريف إكرامي لم يوفق، وعليه التركيز أكثر، ولا ينظر للي حواليه إذا كان إيجابيا أو سلبيا، أنا أعرف فكر شريف، لأنى اتعاملت معاه، وعليه أن يغلق أذنه.