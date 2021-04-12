أحمد شوبير يهاجم إمام عاشور بعد أحداث قمة 99

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، على إساءة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، لرموز النادي الأهلي عقب مباراة شباب الأهلي والزمالك التى جمعت القطبين اليوم على ملعب مدينة نصر ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الجمهورية.

وتعمد إمام عاشور، أثناء احتفاله بانتصار فريقه بسب رموز الأهلي رفقة زملائه بالفريق، بعد حصدهم بالدوري في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد الأهلي بمدينة نصر.



وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: «ما حدث داخل غرفة ملابس نادي الزمالك عقب مباراة الأهلي في دوري 99 ناقوس خطر كبير للكرة المصرية".



وأضاف: ".كان من الأولى أن يقوم لاعبي الزمالك بترديد هتافات مساندة لناديهم بدلًا من سباب لاعبى الأهلى".