مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-4-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين الموافق 12-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي والكونفدرالية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ساليتاس X جراف دى داكار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

وست بروميتش X ساوثهامتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برايتون X إيفرتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiu

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة

بينفينتو X ساسولو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة

هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدورى التركي

قاسم باشا X ينى ملطية سبور – الساعة الثالثة عصرا

فنربخشة X جازى عنتاب – الساعة السادسة مساء

ألانياسبور X دينيزليسبور – الساعة السادسة مساء