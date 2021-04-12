مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-4-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الإثنين الموافق 12-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي والكونفدرالية.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
ساليتاس X جراف دى داكار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
وست بروميتش X ساوثهامتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برايتون X إيفرتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiu
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
بينفينتو X ساسولو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدورى التركي
قاسم باشا X ينى ملطية سبور – الساعة الثالثة عصرا
فنربخشة X جازى عنتاب – الساعة السادسة مساء
ألانياسبور X دينيزليسبور – الساعة السادسة مساء