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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-4-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الإثنين الموافق 12-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي والكونفدرالية.

 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
ساليتاس X جراف دى داكار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
وست بروميتش  X  ساوثهامتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برايتون  X  إيفرتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiu

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
بينفينتو X ساسولو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
هوفنهايم  X باير ليفركوزن – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4


مواعيد مباريات الدورى التركي
قاسم باشا   X  ينى ملطية سبور – الساعة الثالثة عصرا

فنربخشة  X  جازى عنتاب – الساعة السادسة مساء    

ألانياسبور  X   دينيزليسبور – الساعة السادسة مساء

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