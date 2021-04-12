مورينيو يخطط لضم مروان فيلاني لتوتنهام

يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لضم البلجيكي مروان فيلايني إلى توتنهام في الانتقالات الصيفية القادمة.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب البرتغالي ينوي تدعيم فريقه بلاعب الوسط البلجيكي، البالغ من العمر 33 عامًا، خلال الموسم القادم، للعودة للمنافسة على الألقاب من جديد.



وأضافت أن فيلايني، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني، لعب تحت قيادة مورينيو في نادي مانشستر يونايتد أثناء توليه الإدارة الفنية للنادي الإنجليزي.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعد نادي شاندونغ لونينغ من المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد سحب ترخيصه للمشاركة في البطولات القارية لأسباب مالية.

