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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. فرص استثمارية للتنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

صدى البلد

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الاردن لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.

ووفق النشرة أعلنت الوزارة عن 7 مناطق (الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت)، مؤملة للإستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين وذلك من خلال "نظام مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لإستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للإستثمار في المملكة والذي يهدف أيضاً إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.

كما تتضمن النشرة، المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبيه والدراسات التركيبية في كل منطقة وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة للترويج للمشاريع الإستثمارية في إستكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة والمؤملة للإستكشاف والتطوير.

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