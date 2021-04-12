برلمانى يطالب بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

شدد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة، لافتا إلي أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل للشباب.

قال إسماعيل: "الأهم من الأفكار هو تحويلها إلي أمر واقع وتنفيذها، أنا مش لامس أي مجهود علي الأرض في محافظة الإسكندرية بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهل يوجد جهود ولا يوجد تسويق لها، وكذلك نسأل عن الخريطة الاستثمارية".

وأضاف النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في دمج وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أن ذلك سيساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة، ودعم الاقتصاد.



و لفت النائب محمد إسماعيل، موجها حديثه لممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإسكندرية: "عايزين نعرف وصلنا لإيه في الإسكندرية، وهل لو شاب عمل دراسة جدوي لمشروع معين هل الجهاز يساعده ويراجع معاه"، مؤكدا أهمية الدعم الفني للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (البحيرة - الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.