غدا.. القمر عند أبعد مسافة له من الأرض

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة، نشهدها في سماء القاهرة، غد الأربعاء، 14 من شهر إبريل الجاري، حيث يكون القمر في هذا اليوم عند أبعد مسافة له من الأرض.

وأوضح الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن هذه الظاهرة لا تشكل خطورة علينا؛ فلا داعي للقلق بشأن حدوثها.

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وأشار خلال، تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن هذه الظواهر تحدث بصفة دائمة، كما أن المعهد يرصدها باستمرار دون حدوث أي مشكلات بشأنها.



وسبق أن أوضح الدكتور أشرف شاكر، أن شهر رمضان المبارك هذا العام 30 يوما، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك، هو الخميس، 13 من شهر مايو المقبل.



جدير بالذكر أن المعهد يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك، والمهتمين بهذا المجال، وتوضيح كل الظواهر الفلكية لهم، وتعريفهم بها.