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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 13-4-2021 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ -باريس
بايرن ميونخ -باريس سان جيرمان

تقام اليوم الثلاثاء 13 - 4 - 2021 مواجهات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد معركة شرسة غير قابلة للتوقعات بين باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ كما سيلعب فريق تشيلسي أمام منافسه بورتو البرتغالي 

وجاءت مواعيد مباريات اليوم 13-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :

تشيلسي vs بورتو – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium  

باريس سان جيرمان  vs  بايرن ميونخ – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد بورتو 

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل لتحقيق الفوز والصعود لدور نصف النهائي علي أمل تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه حيث حققها مرة واحدة عام 2011-2012 .

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز فريق تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد احرزهم ماسون مونت و بينجامين تشابلويل

علي جانب آخر يدخل فريق بورتو المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة قد تكون الاخيرة له بالمسابقة هذا الموسم وبالتالي سيهاجم بكل خطوطه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة  .

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 
ويسعى فريق باريس سان جيرمان للحفاظ على فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على أمل تحقيق اللقب الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي بهزيمة أمام بايرن ميونخ في النهائي .

ويدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة للتأهل الي نهائي البطولة والدفاع عن اللقب خصوصا وان الفريق حاليا يقدم أفضل مستوياته .

انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف هدفين سجلها مبابي " هدفين "وماركنيسيو "هدف " ، بينما سجل لميونخ موتينج وتوماس مولر

نتيجة المباراة الأخير للفريقين 


تعادل فريق بايرن ميونخ امام فريق برلين بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدورى الألماني الذي يحتل البافاري صدارته بفارق 5 نقاط عن اقرب المنافسين

بينما حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على ستراسبورج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدورى الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة خلف المتصدر ليل برصيد 69 نقطة .

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