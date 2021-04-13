سلامة الغذاء تحذر من الافراط في تناول قمر الدين والفواكه المجففة

تلجأ ربات المنزل في رمضان لشراء لفائف قمر الدين التي نستخدمها في رمضان.

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض النقاط المهمة عند سراء قمر الدين واضرار الإفراط فيه.

وقالت شيرين لابد اولا قراءة المكونات حيث ان قمر الدين يحتوي على عصير مشمش وسكر وزيت زيتون كما يضاف الجلوكوز كمادة سكرية ولتحسين القوام .

كما نجد بالمكونات مادة حافظة اسمها ثاني أكسيد الكبريت تستخدم لحفظ ياميش رمضان لأنها تساعد على احتفاظ الفاكهة المجففة بلونها وشكلها وتمنع فسادها .

واصافت شيرين ان هناك الكثير من الأطباء حذروا من أضرار اكسيد الكبريت الذي يحفظ الياميش كمادة مسرطنة.

لكن أوضح شيرين استخدامها بالنسب المسموح يها يعتبر آمنا .

دائما فرط الاستهلاك هو السبب في أي أضرار لذلك ننصح بعدم الافراط في استهلاك قمر الدين والفواكه المجففة زي التين والقراصيا والمشمشية.

الاعتدال مطلوب لأن هذه المادة تسبب حساسية صدرية وصداع ودوخة وتغير تركيب فيتامين B وبتسبب اضطراب في الجهاز الهضمي.

مرضى الربو والحساسية الصدرية لابد من عدم الافراط في أي منتج غذائي تم حفظه بثاني أكسيد الكبريت حتى لا يسبب تفاقما في حالتهم الصحية .

كما اشارت شيرين الي ان قمر الدين الغامق أفضل صحياً من الفاتح

لأن بعض الأنواع غير مضاف لها تلك المادة لذلك لونها يصبح أغمق ولا تحتفظ بلونها البراق.

بشرط أن تواريخ صلاحية لفائف قمر الدين تكون سارية وإننا نتأكد من خلو قمر الدين من هذه المادة عن طريق قراءة المكونات المدونة .

ونصحت شيرين التنوع في عصائرنا اليومية في رمضان ونحاول نستخدم عصائر الفاكهة الطبيعية أكتر ونعتدل في استخدام الفاكهة المجففة