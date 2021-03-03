قمر الدين للحامل.. فوائد وأضرار

يعد قمر الدين للحامل من أهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان السريع، لذا فهو علاج طبيعي لبعض الاضطرابات الهضمية، مثل الإصابة بالإمساك الذي يعد أشهر أعراض الحمل وتصاب به الحامل بشكل مستمر، خاصةً في الشهر التاسع من الحمل، حيث إن قمر الدين للحامل دور كبير في تليين أمعاء المرأة الحامل.
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فوائد عصير قمر الدين
وهناك العديد من فوائد عصير قمر الدين للحامل، حيث إنه من أهم فوائد قمر الدين أنه يحتوي على أشهر مصادر عنصر الكالسيوم، لذا ينصح بتناول كوب واحد منه يوميًّا، لما له من دورٍ مهمٍ في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها الحامل.
ومن أهم فوائد عصير قمر الدين للحامل أنه يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان السريع، لذا فهو علاج لبعض الاضطرابات الهضمية كـ الإمساك الذي يصيب الحامل في الشهر التاسع.
وتتركز فوائد عصير قمر الدين للحامل في إمداد الجنين بكميات كبيرة من عنصر الحديد الذي يعد المادة الأساسية في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم، مما يقي الحامل من مرض فقر الدم والأنيميا.
يحتوي عصير قمر الدين على نسبة وفيرة من الكاروتينات وهي عناصر مضادة للأكسدة، فهي مفيدة للمرأة الحامل في تقوية مناعتها وحماية جسمها من الالتهابات، وله دور أيضًا في الحماية من الإصابة بالسرطان.
وتعمل فوائد عصير قمر الدين للحامل في علاج الحموضة التي تتعرض لها الحامل بشكل دائم، خصوصًا في الثلث الأخير من الحمل، بسبب ارتفاع الحجاب الحاجز المسؤول عن تمدد الرحم وكبر حجم الجنين.
ومن بين فوائد عصير قمر الدين للحامل انه مصدرًا مهمًّا لعنصر البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع والسيطرة عليه، ويعزز من قدرة المرأة الحامل على الصيام، حيث يمد جسمها بالطاقة اللازمة لاحتوائه على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية.
السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف
يحتوي عصير قمر الدين المجفف على السعرات الحرارية مثلها مثل باقي المشروبات المجففة المشهورة شهر رمضان، وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف غير عالية، وذلك لأنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف، وهو أيضا مشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية.
وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف 313 سعرا حراريا، ويحتوي أيضا على نسبة كربوهيدرات حوالي 18 جراما، وبروتين 4 جرامات، ونسبة الدهون 1 جرام، وألياف غذائية 9 جرامات.
ولا تزيد السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف؛ حيث إنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف ما لم يتم إضافة السكر له، سواء سيتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو حلوى.
ولكن الطريقة الأمثل لتقديم قمر الدين المجفف عبر إذابته في الماء ويضاف إليه السكر وماء الزهر.
وينصح عادة بصناعة قمر الدين فى المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف والفركتوز.
ومن فوائد قمر الدين لصحة الإنسان، فهي عديدة ونابعة بالتأكيد من فوائد ثمار المشمش الشهيرة، في المشمش مصدر للعديد من العناصر الغذائية من ألياف غذائية وبوتاسيوم، وكاروتينات ومضادات أكسدة.
ويمكن أن تزيد السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف؛ حيث يكون محتواه أقل من الماء، وعلى العكس عندما يتم إذابته في الماء، إلا أنه يوفر مستويات أعلى من معظم العناصر في كوب العصير الواحد.
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فوائد قمر الدين للقولون
ومن أبرز فوائد قمر الدين للقولون؛ أنه مفيد لتنظيف القولون ويفضل تناوله إذا كان مطبوخا بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل، بالإضافة إلى أنه يحارب مشاكل الإمساك التي تصيب البعض بعد ساعات الصيام الطويلة.
ويعتبر من أهم فوائد قمر الدين للقولون أنه يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان السريع، لذا فهو علاج لبعض الاضطرابات الهضمية كـ الإمساك، والذي يشتكي منه البعض بسبب نقص الماء في الجسم بعد فترات الصيام.
ويمكن لمرضى السكر الإستفادة من فوائد قمر الدين للقولون؛ حيث إن تناول قمر الدين ولكن دون إضافة السكر إليه للاستفادة من قيمته الغذائية، حيث يحتوى على فيتامين أ وج والحديد ويوصف للمصابين بفقر الدم.
وبخلاف فوائد قمر الدين للقولون فهو يفيد الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية يتبعون أنظمة غذائية؛ لاحتوائه على الفوسفور والماغنسيوم، وانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع قيمته الغذائية.
ويمكن الاستفادة من فوائد قمر الدين للقولون عبر تقديمه مذابا في الماء ويضاف إليه السكر وماء الورد.
وينصح عادة بصناعة قمر الدين فى المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف إليه الفركتوز.