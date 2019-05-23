ضعي قمر الدين على بشرتك لهذا السبب

قمر الدين من المشروبات الرمضانية الصحية التى لا يحرص الكثير على تناولها نظرا لما تحتويه من فوائد.





وفى هذا السياق، قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن قمر الدين من المشروبات التي تتميز بفوائد لا تحصى وبالأخص للبشرة.





ينصح النادى، بوضع قمر الدين على البشرة للاستفادة البشرة من العناصر الأساسية الموجودة في عصير قمر الدين عن طريق شربه، أو وضعه على البشرة.



