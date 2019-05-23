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مرأة

ضعي قمر الدين على بشرتك لهذا السبب

الخميس 23/مايو/2019 - 06:35 ص
ضعى قمر الدين على
ضعى قمر الدين على بشرتك لهذا السبب
هاجر هانئ
قمر الدين من المشروبات الرمضانية الصحية التى لا يحرص الكثير على تناولها نظرا لما تحتويه من فوائد.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن قمر الدين من المشروبات التي تتميز بفوائد لا تحصى وبالأخص للبشرة.

ينصح النادى، بوضع قمر الدين على البشرة للاستفادة البشرة من العناصر الأساسية الموجودة في عصير قمر الدين عن طريق شربه، أو وضعه على البشرة.

فيمكنك تطبيقه مباشرة على البشرة من خلال نقع قطعة متوسطة الحجم من قمر الدين في الماء لمدة 6 ساعات، وتطبيق المزيج الناتج على البشرة، وتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل، ثم غسله بالماء الدافئ.

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