يحظى مشروب قمر الدين بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إنه مشروب منسي طوال العام حتى يحل شهر رمضان حيث إنه أحد وصفات الطعام الرمضانية التي نادرًا ما يتم وضعها في ثلاجتنا بقية العام.





قمر الدين هو مشروب شرق أوسطي يتكون من المشمش المجفف يكون سميك وحلو ولذيذ.





طريقة عمل عصير قمر الدين المجفف

وفقا لما نشره موقع هيلثي، من طريقة عمل عصير قمر الدين المجفف، أولًا سنقطع جلد المشمش المجفف إلى قطع. ثم صب الماء على الغطاء ونقعه طوال الليل. إذا كنت في عجلة من أمرك، يمكنك صب الماء الساخن وتركه ينقع لمدة 2-3 ساعات. يحب بعض الناس وضع القطع بالماء والسكر على الموقد حتى تذوب تمامًا.





أضف قطع المشمش المنقوع بالماء والسكر في الخلاط. يحب بعض الناس أيضًا إضافة بعض ماء الورد أو ماء زهر البرتقال.





امزج حتى يصبح كل شيء ناعمًا وممزوجًا جيدًا.





تصب في إبريق وتوضع في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم. في بعض الأحيان، يجهد الناس قبل أن يرتجفوا. يتم ذلك عادةً إذا كان لديك الكثير من اللب والكتل، كما هو، سميكًا وحلوًا، لكنني أضفت فقط مكعبين من الثلج وتركته يذوب بينما أشربه. يحب العديد من أصدقائي إضافة الماء البارد، دعنا نقول 75 عصيرًا إلى 25 ماء باردًا ونقلب في الكوب. قلة منهم يحبون استخدام هذا المشروب فقط لتذوق مياههم. لذا فإن المحصلة النهائية هي أنك لن تعرف حتى تحاول وترى ما الذي يعجبك أكثر.





طريقة عمل عصير قمر الدين المركز

يمكنك صنع هذا المشروب مركز في موزع المشروبات المغطى بمكعبات الثلج لحفلتك القادمة. اللون جذاب للغاية خاصة في فصلي الربيع والصيف.

مكونات

1 عبوة (400 جم) قمر الدين أو جلد مشمش منزلي الصنع.

3 أكواب من ماء الصنبور.

1/3 كوب سكر.







تعليمات:

قطّع جلد المشمش إلى قطع صغيرة على شكل مربعات بحجم 2 بوصة.

ضعي في وعاء عميق وغطيه بالماء.

ضعيها في الثلاجة طوال الليل.

في الخلاط ، امزج المشمش بالماء والسكر حتى تختفي الكتل.

سلالة إذا أردت ، أنا لا اجهاد الألغام.

تصب في إبريق وتبرد حتى وقت التقديم.

قدميها باردة







ملاحظات

* إذا كنت في عجلة من أمرك وليس لديك وقت لنقعه بين عشية وضحاها. يمكنك دائمًا إضافة المزيد إذا كنت ترغب في ذلك ، لكنني أجد أن هذه الحلاوة هي الحل المناسب لنا. إذا كنت ترغب في تخفيف العصير في أكواب التقديم أو إضافة المزيد من السكر ، فقط اضبط مستوى التشابه لديك. أحب تقديمها كما هي مع بعض مكعبات الثلج ، فعندما تذوب مكعبات الثلج فإنها تخفف العصير من تلقاء نفسها ولا أحتاج إلى المزيد من الماء البارد.





طريقة عمل عصير قمر الدين بالمشمش

عصير مشمش (عصير قمر الدين)

اشرب هذا العصير الحلو والحامض والمنعش بمفرده ، أضف المكسرات والجبن لتناول وجبة خفيفة أو قم بتتبيل سلطة فواكه.





تكفي: 4

وقت التحضير: 5 دقائق







مكونات:

1 عبوة معجون مشمش مجفف (14 أونصة أو 400 جم)

3 ج ماء





تعليمات:

قطع معجون المشمش إلى قطع 1 إلى 2 سم. انقعيه في الماء طوال الليل. اخلطي المكونات بخلاط يدوي أو خلاط عمودي واسكبها في إبريق. ضعه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للتقديم.





طريقة عمل عصير قمر الدين السوري

قمر الدين هو أحد العصائر المعروفة في شهر رمضان المبارك في الدول العربية. تشتهر بلاد الشام بزراعة أفضل أنواع المشمش التي لها حصاد وفير. ومع ذلك ، فإن موسمه قصير جدًا ، لذلك فكر الناس في تجفيف الثمار ، بما في ذلك المشمش ، للاستمتاع بها طوال العام وأيضًا لأنها لذيذة ولها فوائد كبيرة. تحضير قمر الدين طريقة لتخزين الثمار لاستخدامها في تحضير الحلويات والمشروبات. سنعرض لك هنا أسهل طريقة لتحضير عصير قمر الدين وبودنج.







قمر الدين أو عصير المشمش المجفف والسكر من أشهر الحلويات والمشروبات السورية.





تشتهر سوريا بالكثير من المأكولات والحلويات والمشروبات. إحداها قمر الدين كأفضل نوع من المشمش المجفف ليكون قمر الدين المزروع في منطقة الغوطة بدمشق حيث يوجد الكثير من المعامل والمصانع التي تزرع جميع أنواع المشمش المستخدم في التحضير. حلويات متنوعة ومشروبات مثل المشمش السوري المعروف.





الطريقة التقليدية القديمة لتحضير قمر الدين هي عصر المشمش وإضافة السكر ثم غليه. نسكبهم على لوح خشبي بزيت الزيتون وتعريضهم للشمس حتى يجفوا تمامًا. قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ولفها على شكل طبقات. ومع ذلك ، يتم تصنيع قمر الدين اليوم باستخدام أحدث الآلات في المصانع الحديثة المجهزة المنتشرة في كل من الغوطة ودمشق. يزداد استهلاك قمر الدين في رمضان في كل البلاد الإسلامية وتصدره سوريا إلى العالم أجمع.





هناك استخدامات عديدة لقمر الدين حيث يمكنك تناوله كما هو أو صنعه كعصير أو استخدامه في تحضير بعض أنواع الحلويات.





طريقة عمل وصفة عصير المشمش

مكونات:

ورقة واحدة من قمر الدين

السكر - حسب الرغبة - تذوقه أثناء التحريك حتى الحصول على المذاق المطلوب

الماء الفاتر - حوالي 1 لتر

تمور او مكسرات للزينة - حسب الرغبة -



طريقة:

الخطوة 1 - نقع لفائف قمر الدين في الماء الفاتر ليوم واحد

الخطوة 2 - قلبها جيدًا حتى تذوب ثم صفيها وأضف السكر حسب الرغبة. يتم تقديمه باردًا

الخطوة 3 - يمكنك تزيينها بالمكسرات أو التمر أو الفواكه.

الخطوة 4 - يمكنك أيضًا إضافة ماء الورد وماء الزهر

الخطوة 5 - قدميه باردًا مع مكعبات الثلج

