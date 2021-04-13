هيونداى تعتذر عن تلبية الطلبات المقدمة بمبادرة إحلال السيارات ..تعرف على السبب

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة عن تعثر ، الوكيل الرسمي لـ علامة هيونداي الكورية في السوق المصري في تلبية كافة الطلبات الطلبات المقدمة فيما يتعلق بمبادرة الإحلال للغاز الطبيعي .

وأضافت الصفحة الرسمية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن ذلك سيؤثر على تسليم الطرازات المشاركة في مبادرة الإحلال وهما هيونداي النترا HD، وهيونداي أكسنت Rالمُجمعة محليًا، و سوف تسعى الشركة إلى حل المشكلة في اقرب وقت ممكن.

واوضحت الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال وتحويل السيارات ، ان ذلك التعثر جاء بسبب الأزمة العالمية التي تواجهها شركة هيونداي العالمية من نقص في وحدة التحكم الإلكتروني ECU.

بينما عالميا تعانى هيونداي من وقف إنتاجها في مصنع آسان بكوريا الجنوبية لمدة يومين، وذلك بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وبعض قطع الغيار.

والجدير بالذكر ان سيارات هيونداي جاءت فى مقدمة المركبات المرخصة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

وتصدرت توسان قوائم تراخيص طرازات العلامة الكورية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 829 مركبة، خلال تلك الفترة ، وجاءت هيونداى إلنترا CN7 فى المرتبة الثانية بترخيص 621 مركبة، تلتها إلنترا HDفى المركز الثالث بنحو 301 سيارة ، وحلت أكسنت HCIفى المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة الكورية هيونداي بوحدات المرور مسجلة نحو 237 مركبة خلال تلك الفترة .

اما هيونداى أكسنت RB ، فجاءت فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 235 مركبة، تلتها كريتا فى المركز السادس بواقع 57 سيارة ، واحتلت إلنترا MDالمرتبة السادسة بقائمة سيارات هيونداى الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بإجمالى 11 مركبة خلال الشهر الماضى ، ثم هيونداى أفانتي فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 4 سيارات خلال تلك الفترة، تبعتها إلنترا ADمسجلة نحو 3 مركبات.