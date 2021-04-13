ريجيم رمضان.. شوربة ناسفة للدهون لاتستغني عنها في الفطار

لاتخلو سفرة رمضان من طبق الشوربة ولكن يمكن أن يستفاد من طبق الشوربة في التخلص من الدهون وانقاض الوزن في شهر رمضان وذلك من خلال الشوربة الناسفة للدهون.

وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء اعتمدت مستشفى Mayo clinic هذا المشروب مع عدة أنظمة غذائية لمرضى القلب الذين ستجرى لهم عمليات قلب مفتوح وذلك لتقليل وزنهم بشكل سريع خلال اسبوع قبل إجراء العملية ويتكرر هذا النظام لحين الوصول إلى الوزن المطلوب .

حيث أن هذه الشوربة لن تحرق الدهون فقط لكن تنظف الجسم من السموم

☆ مكونات الشوربة الحارقة ...

تتكون من عديد من الخضراوات ولها إضافات مختلفة حسب الرغبة ... تعتمد على الألياف لسد الجوع وبعض الخضراوات لزيادة معدل الحرق .

● ثمرة كرنب بلدي صغيرة أو 2 من كرنب السلطة الكابوتشي .

● ثمرة بروكلي صغيرة .

● حزمتين بصل أخضر أو 5 ثمرات بصل عادي .

● 3 ثمار طماطم متوسطة.

● 5 ثمار جزر

● ربطتين كرفس

● ربطتين كرات

☆ الطريقة :

● يتم غسل الخضار جيدا وتقطيع الخضراوات الورقية بأي شكل وأي حجم

● توضع جميع الخضراوات في إناء ويضاف لها قليل من الملح .

● يضاف الزنجبيل ومعلقة كبيرة كمون و 2 معلقة صغيرة قرفة .

● يتم إضافة الماء ليغطي الخضار

● بعد الغليان بيتم تهدئة النار على الحلة وتترك على نار هادئة حتى تمام نضج الخضار .

● يضرب المزيج بالهاند بلندر أو في خلاط عادي حتى تصبح الشوربة كثيفة القوام .

بعض الناس بتضيف زيت لكن لا تفضل إضافة زيوت مع نظام للدايت.. والبعض الأخر بتضيف فاصوليا خضراء وباذنجان لزيادة القيمة الغذائية .

والبصل والكرنب والكرفس والكرات يسمي بكاسح الدهون والزنجبيل والقرفة والكمون ملك التوابل الحارقة بالإضافة لتقليله الغازات والانتفاخ كما أن البروكلي والجزر والطماطم ييمد الجسم بالفيتامينات والمعادن .

ونستمر علي الشوربة لمدة اسبوع ثم يتم قطع النظام بيوم أو يومين فري بدون تناول حلويات أو شرب مياه غازية .

في نظام غذائي إضافي مع الشوربة لمدة أسبوع والوجبة الأساسية فيه هي الشوربة 3 أو 4 مج يوميا مع النظام الآتي :

● اليوم الأول : تناول فاكهة بأي كمية ماعدا البلح والموز والمانجو

● اليوم الثاني : الشوربة + خضراوات بأي كمية ماعدا البطاطس والفاصوليا والبسلة والذرة .

● اليوم الثالث : الشوربة + كميات غير محدودة من الشوربة والفاكهة والخضار ما عدا الاصناف الممنوعة .

● اليوم الرابع : الشوربة + 4 اكواب حليب و 8 ثمار موز موزعة طول اليوم .

● اليوم الخامس : الشوربة + لحوم أو دجاج مسلوق أو مشوي و 6 ثمار طماطم .

● اليوم السادس : الشوربة + خضراوات مسلوقة في ماء أو على البخار ما عدا الاصناف الممنوعة ومعاها لحوم أو دجاج أو اسماك مسلوقة أو مشوية .

● اليوم السابع :

الشوربة + 3 أو 4 أكواب رز مسلوق ويفضل الأسمر + خضار ما عدا الممنوعات .

لا يجب أن يستمر هذا النظام اكتر من اسبوع ثم يأخذ الجسم راحة لأسبوع كامل يتم الاعتدال في الأكل فيه قبل إعادة هذا النظام الغذائي

شرب كثير من الماء على الأقل من 8 أكواب يوميا .