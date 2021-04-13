جنوب الوادى تفوز بالمركز الثانى فى ملتقى النانوتكنولوجى بجامعة طنطا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب عبدالرحيم عبدالباسط محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بالمركز الثانى فى مسابقة الملتقى الخامس للنانوتكنولوجى" أون لاين"، فى مجال الابتكار والاختراع لأندية العلوم بالجامعات المصرية والتى نظمتها جامعة طنطا خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٢٥ فبراير ٢٠٢١لمدة شهرين.

وأكد رئيس الجامعة، على تميز طلاب الجامعة خلال مشاركتهم فى الأنشطة المختلفة ، وتمثيلهم المشرف للجامعة لما يملكون من قدرات ومهارات تؤهلهم للفوز وتحقيق مراكز متقدمة.

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعه شاركت بهذه المسابقة فى مجالين وهم مجال الابتكارات والاختراعات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة والتى بلغ عددها ١٢ جامعة.

و تابع شحات، كما شاركت الجامعة فى مجال البحث العلمي بمسابقة أفضل بحث علمى، لافتاً إلى أن علوم النانو تكنولوجى تعد من العلوم الحديثة و المتقدمة وتدخل فى مجالات عديدة من الصناعات الطبية والدوائية وتنقية المياه.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بدعم ورعاية رئيس الجامعة لكل الطلاب الذين يشاركون فى تمثيل الجامعة فى المسابقات مما يساهم فى تحقيق مراكز متقدمة للجامعة فى كافة الأنشطة.