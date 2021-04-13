عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادى تفوز بالمركز الثانى فى ملتقى النانوتكنولوجى بجامعة طنطا

الطالب الفائز
الطالب الفائز

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب عبدالرحيم عبدالباسط محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بالمركز الثانى فى مسابقة الملتقى الخامس للنانوتكنولوجى" أون لاين"، فى مجال الابتكار والاختراع لأندية العلوم بالجامعات المصرية والتى نظمتها جامعة طنطا خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٢٥ فبراير ٢٠٢١لمدة شهرين. 

وأكد رئيس الجامعة، على تميز طلاب الجامعة خلال مشاركتهم فى الأنشطة المختلفة ، وتمثيلهم المشرف للجامعة لما يملكون من قدرات ومهارات تؤهلهم للفوز وتحقيق مراكز متقدمة.   

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعه شاركت بهذه المسابقة فى مجالين وهم مجال الابتكارات والاختراعات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة والتى بلغ عددها ١٢ جامعة.

و تابع شحات، كما شاركت الجامعة فى مجال البحث العلمي بمسابقة أفضل بحث علمى،  لافتاً إلى أن علوم النانو تكنولوجى تعد من العلوم الحديثة و المتقدمة وتدخل فى مجالات عديدة من الصناعات الطبية والدوائية وتنقية المياه.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بدعم ورعاية رئيس الجامعة لكل الطلاب الذين يشاركون فى تمثيل الجامعة فى المسابقات مما يساهم فى تحقيق مراكز متقدمة للجامعة فى كافة الأنشطة.

 

 

جامعة جنوب الوادي فوز الطالب الابتكار الاختراع جامعة طنطا قنا

موضوعات متعلقة

فوز باحث في جامعة جنوب الوادى بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية

جامعة جنوب الوادي تصل للمرحلة النهائية في منافسات real life

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لموقعة سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

محافظ الإسكندرية: تحصيل 250 جنيها للمتر من أصحاب الشوادر المستغلين للطريق العام

بعثة ريال مدريد تتوجه إلى إنجلترا استعدادا لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال

في عيد ميلاده الـ 27| كهربا "مشاكل".. تاريخ حافل بالأزمات والخناقات

شاهد .. كيف هنأ وزير التعليم الطلاب والمعلمين بمناسبة حلول شهر رمضان ؟

يا فانوس مين يشتريك..كساد في مبيعات فوانيس رمضان بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ريهام حجاج: عشنا وشوفنا إن أخت البطل طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ