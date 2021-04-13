نشرة أخبار العالم: تحذير عاجل من الصحة العالمية.. مظاهرات عارمة بـ مينابوليس.. كورونا يخرج عن السيطرة في ألمانيا



تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه هجوم نطنز وتتوعد بالرد

كورونا يخرج عن السيطرة في ألمانيا

مظاهرات عارمة ضد الشرطة لليوم الثاني على التوالي في مينابوليس

الأمم المتحدة تحذر من حرب شاملة في ميانمار

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك:

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن وباء كوفيد-19 بلغ "مرحلة حرجة" مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف، في مؤتمر صحفي "إننا نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء، ومسار هذا الوباء في ازدياد مستمر، إنه يتنامى في شكل مطرد، وليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

وأضافت بقلق أن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9 % على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 بالمائة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات".

وأضاف: "سجلنا الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن. وقد شهد العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم".

ونوه مجددًا بأن اللقاحات أدوات "حيوية وقوية" لمكافحة الوباء، لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات التي نجحت في درئه من التباعد الجسدي ووضع الكمامات وغسل اليدين والتهوية وفحص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين إلى العزل والحجر الصحي.

وقال جيبرييسوس: "منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها، ولكن في الوقت الحالي، في العديد من البلدان، وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون ويمكن تجنب ذلك تمامًا".

وأضاف: "في بعض البلدان، وعلى الرغم من استمرار انتقال العدوى، المطاعم والنوادي الليلية ممتلئة والأسواق مفتوحة ومزدحمة وقليل من الناس يتخذون احتياطات" السلامة، مشددًا على أن الدول الأفضل أداءً هي تلك التي اتخذت "مزيجًا من الإجراءات المدروسة والمحسوبة والمرنة والمستندة إلى البيانات".

وقال تيدروس إنه على الرغم من أن الوباء "لم ينته بعد، هناك العديد من الأسباب للتفاؤل فقد أظهر الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات في الشهرين الأولين من العام أنه يمكن وقف هذا الفيروس ومتحوراته".

واختتم حديثه قائلًا إنه "من خلال تضافر الجهود لفرض تدابير للحفاظ على الصحة العامة والتطعيم المنصف، يمكننا السيطرة على هذا الوباء في غضون أشهر. وتوصلنا إلى ذلك أم لا يعتمد على القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومات والأفراد كل يوم".

حادث نطنز.. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه وتتوعد بالرد

اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن تخريب منشأة نطنز النووية وتوعدت بالانتقام لهجوم هو على ما يبدو أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل.

وقال وزير الخارجية الإيران محمد جواد ظريف أن "إسرائيل قامت بمقامرة سيئة للغاية بمهاجمة مفاعل نطنز النووي وسنرد بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف مفاعل نطنز".

ووقع الحادث وسط مساع دبلوماسية تبذلها إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية وتعترض إسرائيل بشدة على الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأجرت إيران والقوى العالمية الأسبوع الماضي ما وصفتاه بمحادثات "بناءة" لإنقاذ الاتفاق الذي خالفت إيران القيود التي يفرضها على عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة منذ أن عاود ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران.

كانت السلطات الإيرانية وصفت الحادث يوم الأحد الماضي بأنه "إرهاب نووي"، قائلة إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

إجراءات مشددة وحظر تجوال .. كورونا يخرج عن السيطرة في ألمانيا

أعلنت السلطات في ألمانيا، فرض إجراءات أكثر تشددا لمواجهة تفشي وباء كورونا في كل الولايات تضمن حظرا للتجوال.

وسجلت ألمانيا 10810 إصابات و294 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و22323 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 78746 وفاة.

وفي بلجيكا تم تسجيل 1753 إصابة وثلاثين وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 927229 إصابة فيما وصل عدد الوفيات الكلي إلى 23503 حالات.

وفي جمهورية التشيك تم تسجيل 3843 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى مليون و585037 إصابة ووفاة 42 شخصاً آخر بسبب المرض ليرتفع عدد الوفيات إلى 28038 حالة.

مظاهرات عارمة ضد الشرطة لليوم الثاني على التوالي في مينابوليس

تجمع المتظاهرون ليلة أمس الإثنين ، للاحتجاج خارج قسم شرطة في إحدى ضواحي مينيابوليس الأمريكية ، لليلة الثانية على التوالي، وذلك غضبًا على قتل مواطن على يد ضابط شرطة ، في تذكير بالقضية المثيرة التي قتل فيها ضابط الشرطة ديريك تشوفين بحسب شبكة (سي إن إن).

وسُمعت العبارات المألوفة من المتظاهرين "لا عدالة لا سلام" وسط الحشد الذي تواجد في مركز بروكلين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبنادق الصعق الكهربائي ، لتفريق التجمع الذي كان يتحدى حظر التجول ، بينما أطلق المتظاهرون "زجاجات وألعاب نارية وحجارة ومقذوفات أخرى على مسئولي السلامة العامة والأمن".

وطالبت الشرطة المواطنين على موقع تويتر ، بمغادرة المكان ، وقالت "عد إلى منزلك وإلا سيتم القبض عليك في انتهاك حظر التجول كجنحة".

كانت هذه هي الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد مقتل "دونت رايت " البالغ من العمر 20 عامًا على يد ضابط شرطة ، حددته السلطات اسمه الضابط “كيم بوتر” ، خلال توقف مرور روتيني.

وعمل بوتر مع قسم شرطة مركز بروكلين لمدة 26 عامًا ، وفقًا لمكتب مينيسوتا للاعتقالات الجنائية.

وقال الكولونيل مات لانجر ، خلال مؤتمر صحفي ، إنه تم اعتقال حوالي 40 متظاهر ، ليلة الإثنين لارتكاب جرائم تتراوح من انتهاكات حظر التجول.

كانت فورة الغضب تحدث على بعد 10 أميال فقط من محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل رجل أسود آخر ، هو جورج فلويد .

وقال شقيق فلويد ، فيلونيس فلويد ، "أفكر في أمريكا السوداء ، الكثير من الناس الذين فقدوا أحباءهم ومع ذلك علينا أن ننظر إلى أم أخرى فقدت ابنها. أفتقد عقلي وستفتقد ابنها".

الأمم المتحدة تحذر من حرب شاملة في ميانمار

حذّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ميانمار التي أشارت إلى أنها تتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية.

وأفادت باشليه في بيان: "أخشى من أن الوضع في ميانمار يتجه إلى نزاع شامل على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها".