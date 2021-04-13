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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر مفتاح الأمن والإستقرار فى الشرق الأوسط

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس الأمريكي

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد - قائد القوات البحرية

التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الفريق بحرى “صامويل بابار” وقائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوة البحرية المشتركة "CMF" والوفد المرافق له بمقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية ، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر.

 

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن وإستقرار المنطقة ، وتعظيم مشاركة مصر فى القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحورى كقوة مؤثرة بالمنطقة.

 

وأكد قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحري مع مصر من خلال التوسع فى مجال التدريبات المشتركة ، موضحاً أن مصر تمثل مفتاح الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .

 

ومن جانبه أشاد الفريق أحمد خالد بتطور علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين خاصة فى المجالات التقنية ونقل وتبادل الخبرات فى عمليات الأمن البحرى ومجال الأمن السيبرانى والتدريبات المشتركة .

 

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية.

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القوات المسلحة القوات البحرية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الأسطول الخامس للقيادة المركزية الأمريكية قاعدة رأس التين

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