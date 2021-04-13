أذان المغرب في أول أيام رمضان 2021 .. باقي على موعد الإفطار 65 دقيقة

آذان المغرب في أول أيام رمضان في مصر والدول العربية، وبمعنى أدق في العالم الإسلامي، يعد موعده من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون في هذا الوقت، لأن اذان المغرب لا يعني فقط أنه قد حان وقت آخر صلوات النهار، وإنما أيضًا يعني انتهاء الصيام، الذي بدأ مع أذان الفجر، وهو ما يزيد أهمية اذان المغرب وكذلك أذان الفجر طوال شهر رمضان .

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اذان المغرب في أول أيام رمضان

آذان المغرب في أول أيام رمضان ، موعده في القاهرة في تمام الساعة 6:21 م، أي أنه باقي على الإفطار أقل من ساعة ونصف وينتهي صيام سكان القاهرة، فيما يتأخر عنهم أهل الإسكندرية 6 دقائق حيث يكون موعد اذان المغرب الساعة 6:27 م، وفي المنصورة يؤذن المغرب في تمام 6:21 م، وفي المحلة يؤذن 6:22 م، ويتقدم الوقت تسع دقائق في قنا حيث اذان المغرب في 6:12 م، وبفارق 12 دقيقة يصدح اذان المغرب في أسوان تمام الساعة 6:09 م.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان بمحافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، في أول أيام رمضان بعدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

وقت الشروق 5:31 ص

موعد آذان الظهر 11:56 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:21 م

موعد آذان العشاء 7:40

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

وقت الشروق 5:35 ص

موعد آذان الظهر 12:01

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:26 م

موعد آذان العشاء 7:47 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:56

وقت الشروق 5:26 م

موعد آذان الظهر 11:52 م

موعد آذان العصر 3:27 م

موعد آذان المغرب 6:17 م

موعد آذان العشاء 7:37 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:53 ص

وقت صلاة الشروق 5:20 ص

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الشروق 5:28 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد آذان العصر 3:19

موعد آذان المغرب 6:11 م

موعد آذان العشاء 7:26

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

موعد صلاة المغرب 6:42 م

ميعاد صلاة العشاء 7:53 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:46 م

توقيت صلاة العشاء 7:58 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:09 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:47

توقيت صلاة الظهر 11:41 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:07

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:39 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 7:59 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:25 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 4:06 م

توقيت صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:21 م

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

مواقيت صلاة العشاء 7:32 م

دعاء الرسول عند الإفطار في أول أيام رمضان

دعاء الرسول عند الإفطار في أول أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

دعاء الافطار عند أهل البيت

دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.