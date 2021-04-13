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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صور صادمة تثبت الخيانة .. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"

هالة صدقي
هالة صدقي

وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “ بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين  يا هالة ولا ايه؟”.

 

وعرض  شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات  تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

 

وتابع شيخ الحارة في حلقة الفنانة هالة صدقي مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،  قائلا:" مش عيب الراجل يستأمنك ويعملك توكيل وتاخدي قطعة أرض منه بـ 8 مليون جنيه "، وردت هالة صدقي قائلة :" الراجل كان عايز يتقدملي  وماكنش معاه مهر  وكان يمتلك أرض وقام بكتابة الأرض باسمي  مقابل عدم تقديمه مهر".

 

وتابع شيخ الحارة موجها حديثه لـ هالة صدقي :" فيه ناس عايشة معاكوا وكانوا بيقولوا إنك كنتي بتجري وراه في كل حتة عشان تتجوزيه".

 

وردت هالة صدقي، قائلة:" عندما تقدم لي زوجي في البداية رفضت وهناك فارق في السن بيني وبينه  وأنا اكبر منه بـ 5 سنوات ".

هالة صدقي شيخ الحارة ايناس الدغيدى اخبار التوك شو اخبار النجوم

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