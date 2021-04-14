نزلات البرد حيل سريعة تخلصك منها بدون مضادات حيوية

يعاني الكثير من نزلة البرد خلال فصل الصيف إليك أفضل طريقة للوقاية من نزلات البرد الصيفية فلا يوجد دواء يمكنه قتل الفيروسات التي تسبب معظم نزلات البرد في الصيف

لا تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد ويمكن أن يؤدي استخدامها باستمرار إلى تقليل فعالية المضادات الحيوية بمرور الوقت ، مما يساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

يهدف العلاج دائمًا إلى التحكم في الأعراض ، وهي كالتالي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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اعتني بجهازك المناعي

عن طريق تناول الطعام الصحي بالفعل يمكن أن يساعد تناول الخضراوات على رفع جهازك المناعى

الحصول على القدر المناسب من النوم

ممارسة النظافة مثل غسل ييك بعد استخدام دورة المياه العامة وتجنب التعامل مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد

مسكنات الآلام والحمى

يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان في السعال والاحتقان دواء السعال وقطرات السعال فى التقليل من الأعراض

ماء جوز الهند :

بما أنك تعاني من نزلة برد ، فإن أفضل طعام يمكنك اللجوء إليه هو ماء جوز الهند. اشرب ماء جوز الهند مرتين يوميًا واستمتع بالفوائد الصحية للفيتامينات والبروتينات ؛ إنه أحد أفضل العلاجات لمحاربة هذا البرد

فيتامين سى

هناك الكثير من عصائر الفاكهة التي يمكنك شربها للتخلص من نزلات البرد فهناك الكثير من الفواكه غنية بفيتامين سي مثل عصائر البرتقال والأناناس والبطيخ وهى ضرورية في نظامك الغذائي لأن فيتامين ج يحارب العدوى ويحسن الأعراض.

الشاي الأخضر :

لمحاربة العدوى وللحصول على شعور أفضل ، اشرب كوبين من الشاي الأخضر. هذا الشاي العشبي سيزيل احتقان أنفك. تأكد من إضافة القليل من عصير الليمون إلى الشاي الأخضر أيضًا ، حيث يساعد في قتل البكتيريا بسبب وجود مضادات الأكسدة لحمايتك من نزلة البرد وأعراضها المزعجة