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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شارك في مطاردة 40 ضابط شرطة وطيارة هليكوبتر

أول تعليق لـ وزيرة الهجرة على بطولة الشاب الإسكندراني بأمريكا

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  السفيرة نبيلة مكرم ، أنها تواصلت مع   أحمد شعبان المواطن المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان حديث وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الماضية والذي ساعد الشرطة في القبض على قاتل هارب بعد مطاردة شارك فيها 40 ضابط شرطة وطيارة هليكوبتر.


وكتبت وزيرة الهجرة  على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لسة قافلة التليفون مع احمد شعبان، الاسكندرانى الجدع اللى بيفخر بدراسته فى الكلية العسكرية فى مصر، والتي جعلته رجلا لا يخاف وفقا لما أكده لها.

 

وأشارت نبيلة مكرم إلى أنها فخورة به وفقا لما سمعته منه خلال المكالمه الهاتفية  حيث أكد أنه رافع رأسه في أمريكا منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر ولابد للجميع أن يساعده ويقف معه حتى تصبح مصر أحلى. 


وقال أحمد شعبان للوزيرة إن مصر لديها خير أجناد الأرض وإنه  قام بتعليم أولاده اللغة العربية ومخافة ربنا ولولا أن أمهم روسية كان وافق على طلبهم بدخول الجيش المصري. 

 

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، قصة المهاجر المصري أحمد شعبان والذي نجح في مساعدة أجهزة الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم متهم بجريمة قتل خلال الأسبوع الماضي.

المهاجر المصري يدعى أحمد شعبان، ويعمل كسائق لشاحنة عملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يقود سيارته وقت الجريمة، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، ولاحظ بطلنا أثناء ممارسة عمله مطاردة بين سيارات الشرطة الأمريكية وسيارة أخرى يستقلها شخص يحاول الهرب بكل جهده.

كان موقف الشاب المصري الأصيل كغيره دائما ممن غيره على الطريق، وعلى الرغم من الأضرار التى ستلحق بشاحنته إلا أنه وعلى الفور قادها مسرعا ليصطدم بسيارة القاتل ويجبره على التوقف في موقف شجاع لاقى استحسان الشرطة ووسائل الإعلام الامريكية ورواد مواقع التواصل.

تحولت قصة الشاب المصري أحمد شعبان إلي بطل شعبي منذ أيام بسبب عمله البطولي، ويبلغ بطلنا 44 عاما ، ومن مواليد محافظة الإسكندرية، وسافر إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 ليعمل كسائق سيارات نقل.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد عرضت مقطع الفيديو الخاص بالحادثة منذ اسبوع وأوضحت أن بطل هذه المطاردة هو الشاب المصري أحمد شعبان والذي وفر على قوات الشرطة الأمريكية وقت المطاردة وحرص على أن يلقي المذنب عقابه.

وأوضح شعبان خلال تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" أنه أثناء قيادته لشاحنته رأى الهارب يفر وخلفه ما يقارب 50 سيارة شرطة، فتحرك إلى الأمام قليلا بسيارته، ليكسر الطريق ويصطدم بمقدمة سيارة المتهم، مؤكدا عدم خوفه من المتهم الذي كان يحمل سلاحا وأنه كان على استعداد لمطاردته وفسر ذلك بأنه خدم بالقوات المسلحة المصرية وأن عقيدتنا أننا لا نخاف شئ.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159086889996203&id=572896202

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