محافظ أسيوط: حملات النظافة مستمرة بالمراكز والأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع الاشغالات بجميع أحياء ومراكز المحافظة.

ولفت إلى انه تم توزيع 23 معدة كنس وشفط الأتربة بمراكز وأحياء المحافظة للمشاركة فى منظومة النظافة والتجميل على ان يتم تنظيم حملات مستمرة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومنع تراكمات القمامة فى إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتفعيلا لبرامج ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتخلص الأمن من المخلفات.



وأشرف المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد على حملات نظافة بحى غرب أسيوط باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

واستهدفت الحملات حى غرب ومنطقتى المعلمين والاربعين وتم خلال الحملات اعمال تجميل ونظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع وفق الخطة الزمنية الموضوعة من أجل تجميل الحي وتسهيلأ علي المواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي بالاضافة الى اعمال تجميل ورفع كفاءة بعض الشوارع والميادين ورفع الأتربة والمخلفات وإعادة دهان الرصيف وتركيب بلاط جديد للارصفة مع الاستمرار في تلك الحملات لتجميل الحي والتسهيل علي المواطنين والسيارات في الحركة والحفاظ علي المظهر الجمالي والتأكيد على تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.