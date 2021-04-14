تحذير من الغذاء والدواء السعودية: لا تشرب هذه المياه

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس؛ بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت من استهلاك مياه أمانة حجم (4 جالون) التي ينتجها مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأشارت "الغذاء والدواء" في منشور لها أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ (10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه أمانة ذات الحجم (4 جالون) المنتجة من مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وشددت الهيئة المستهلكين علي تجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

والمحت الهيئة الي مراقبتها علب المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة مستمرة ، وذلك لرصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

يذكر أن البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي اثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.