أستاذ الطرق : الرئيس السيسي أدار عجلة التنمية بالمشروعات القومية..فيديو

قال دكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق بكلية الهندسة إن ما يتم من متابعة للمشروعات الكبيرة والقيام بها يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدار عجلة التنمية بربوع الدولة المصرية.

وأضاف خضرة خلال مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه تم عمل شبكة طرق ومحاور لربط كافة أنحاء الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الطرق بكلية الهندسة أن تلك المشروعات فتحت الاستثمار لعدد من القرى المحرومة من الاستثمار لفترات طويلة.

وأشار خضرة إلى أنه تم استكمال عدد من المحاور على نهر النيل والعمل على تطوير شبكة الطرق الداخلية وتزويد الاستثمار والرئيس وجه بتطوير كافة المرافق .