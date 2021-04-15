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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انسياب الحركة المرورية.. وكيل نقل النواب يوضح الهدف من توسيع محور كوبري 6 أكتوبر

محور كوبري 6 أكتوبر
محور كوبري 6 أكتوبر

ثمن النائب، محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بتطوير و توسعة محور 6 أكتوبر، والطرق السطحيه أسفله ، مشيرا إلى أن هذا الطريق يعد بمثابة محور رئيسي للمواصلات العامة في القاهرة، و توسيعه سيسهم في حل العديد من المشاكل وعلى رأسها، حل مشكلة الاختناق المروري ، والتى كانت تتسبب في تعطيل حركة المواصلات العامة.

 

 

 وعن مزايا تطوير محور كوبري 6 أكتوبر، أوضح “ الضبع” في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مردود ذلك سيكون إيجابيا على كل من الدولة والمواطن، إذ أنه سيسهم في انسياب الحركة المرورية ، وضمان سير عملية النقل بعيدا عن الاختناقات المرورية ، و توفير الوقت والجهد ، الأمر الذي من شأنه أن يحقق الرفاهية للمواطنين،و وصولهم الى وجهتهم في زمن قياسي،  فضلا عن مساهمته في تقليل نسب الوقود المستعملة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير نفقات كبيرة للدولة .

 

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

 

واللواء أمجد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلي رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلي للطبع والنشر.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".

 

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.

 

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وباقي مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

 

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

 

واستعرض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.

مجلس النواب محور كوبري 6 أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مشروعات الهيئة الهندسية مركز مصر الثقافي الإسلامي العاصمة الإدارية الجديدة

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