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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الخميس 15 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم و توقعات
حظك اليوم و توقعات الأبراج

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق15-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل 
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك

 

برج الثور 
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية فقط عليك أن تعتني بأقوالك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بإنجاز أعمالك ومراجعة حساباتك بعناية.


برج الجوزاء 
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.
عاطفيا: اليوم يمنحك القمر السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.


برج السرطان 
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. اهتم بصحتك، ولا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابقَ متحفظا ومراقبا.


برج الأسد  
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، اليوم يمنحك الوضع الفلكي سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك.

 


برج العذراء 
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك وردود أفعالك.
عاطفيا: المريخ والقمر معاكسان.. تحكّم في انفعالاتك وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.


برج الميزان 

مهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالسعادة ويمدك بالجاذبية والرغبة في الانطلاق مع من تحب.


برج العقرب 

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم جذابا ورزينا وقادرا على الاقتراب بلطف من الآخرين.


برج القوس 
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.
عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الصدام مع من تحب ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وعليك أن تتجنب السرعة.


برج الجدي 
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط وتميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية وتحسن توظيف جهودك.
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.


برج الدلو 
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بمن حولك وتتوافق معهم وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب


برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.
عاطفيا وعائليا: المريخ والقمر معاكسان…ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل كلمة وكل تصرف

 

حظك اليوم توقعات الأبراج عبيرفؤاد أرقام الفلك يوم الخميس

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