توقعات الأبراج الخميس 15 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق15-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك

برج الثور

عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية فقط عليك أن تعتني بأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بإنجاز أعمالك ومراجعة حساباتك بعناية.



برج الجوزاء

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

عاطفيا: اليوم يمنحك القمر السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.



برج السرطان

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. اهتم بصحتك، ولا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابقَ متحفظا ومراقبا.



برج الأسد

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، اليوم يمنحك الوضع الفلكي سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك.



برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك وردود أفعالك.

عاطفيا: المريخ والقمر معاكسان.. تحكّم في انفعالاتك وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.



برج الميزان

مهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالسعادة ويمدك بالجاذبية والرغبة في الانطلاق مع من تحب.



برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم جذابا ورزينا وقادرا على الاقتراب بلطف من الآخرين.



برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.

عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الصدام مع من تحب ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وعليك أن تتجنب السرعة.



برج الجدي

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط وتميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية وتحسن توظيف جهودك.

عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.



برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بمن حولك وتتوافق معهم وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب



برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

عاطفيا وعائليا: المريخ والقمر معاكسان…ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل كلمة وكل تصرف