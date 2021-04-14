حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15- 4 -2021 اكتشف ما يخبئ برجك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم، الأربعاء 15 أبريل 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



برج الحمل



لا تلتفت إلى من يهدم من طاقته الإيجابية، ليمنحك الطاقة السلبية التي تجذبك إلى الخلف، فجميع من حولك يحبونك، ويتمنون لك النجاح في جميع أحوالك، خاصة العملية والمهنية منها، ومع ذلك فهناك البعض ينظرون إليك، ويتمنون تراجع وتبديل أحوالك، فحاول أن تأخذ حذرك، وبادر في التقدم والعمل الجاد.

برج الثور:



حاول أن تتمتع بالحياة ولا تلتفت لتلك المخاوف التي قد تؤثر عليك في المستقبل، وحاول أيضًا أن تأخذ قرارًا قويًا في تحديد العلاقة التي تشغلك هذه الفترة، إما بالإيجاب أو الرفض، وأسرع ولا تترك الأمور للظروف.

برج الجوزاء:



قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك؛ فقد تظهر لك فرص جيدة.

برج السرطان:



الدقة والإتقان في العمل صفة من الصفات الأساسية لمولود برج الثور، الذي يستطيع أيضا التخطيط الجيد لعمله، والوصول لهدفه الذي يتحمل من أجله الكثير من الصعوبات والمتاعب، كما أن صبره الطويل يجعله لا يشعر بالملل أو التعب حتى يصل لهدفه الذى يحلم بتحقيقه

برج الاسد:

يجب أن تتعلم من أخطاء الآخرين وتتجنب ارتكابها فى عملك، واعمل خلال الفترة القادمة على ترتيب أوراقك وأولوياتك وتحقيقها، واحذر من الكسل والخمول حتى تستطيع تحقيق هدفك الذي تحلم به.



برج العذراء:



لا تستهين بتعليمات الطبيب واحرص على اتباعها حتى تحافظ على صحتك، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، مع تنظيم مواعيد نومك حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتحافظ على تركيزك فى العمل.



برج الميزان:



تحتاج أن تصبح أكثر اتزانًا في التعامل مع ضغوط العمل، حتى لا تقع في ارتكاب أخطاء بلا داعي، لذلك كن هادئًا ولا تسمح للضغوط أن تؤثر عليك، حتى تحافظ على مكانتك التي وصلت إليها بعد مجهود.



برج العقرب:



يتوقع علماء الفلك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية في حياته المهنية والعاطفية، نتيجة اهتمامه بأدق التفاصيل وتعامله بذكائه مع مشاكله، مما أثر بشكل إيجابي على حياته.



برج القوس:



تحتاج لإظهار المشاعر والعاطفة في التعامل مع شريك حياتك، فأحيانا لا يكون العقل له محل في العلاقات العاطفية، خاصة إذا كان حبيبك عاطفي بشكل كبير، فهو لن يعترف بحسابات العقل مهما حاولت.



برج الجدي:



حاول تجنب الخروج في الأماكن الترابية؛ حتى لا تتعرض لالتهابات الجيوب الأنفية خاصة مع دخولنا فصل الربيع، ويمكنك أيضًا أن تحصل على الأدوية المخصصة لحالتك.



برج الدلو:



يجب أن تأخذ بالأسباب وتحكم عقلك في أي قرار في عملك، وألا تفكر بعواطفك؛ حتى لا تقع في الكثير من المشاكل المهنية، وتشعر بالندم بعد ذلك، كما عليك الحفاظ على المكاسب التي حققتها في عملك حتى هذه اللحظة.



برج الحوت:



يجب أن تعلم أن هناك خيطا رفيعا بين الغيرة والشك؛ لذلك يجب أن تحافظ على علاقتك بشريك حياتك، وتثق به، ولا تتهمه بأشياء موجودة فقط في عقلك، ولا أساس لها من الواقع، حتى تحافظ عليه.