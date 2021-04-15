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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم15 أبريل فإن ذلك يعني أنك ملهم ولديك شخصية ساحرة وقوية."

 

وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " ويتمتع  مواليد 15 إبريل بموهبة ابتكارية وتعرف كيف تثبت وجودك بسهولة وتحتاج دائما للشعور بتقدير وإعجاب الآخرين."

 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 15 إبريل، قائلة:" تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة ".

علم الأرقام عبير فؤاد خبيرة الابراج توقعات لاأبراج حظك اليوم

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