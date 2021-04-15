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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. سوني تعلن عن هواتفها الرائدة Xperia 1 III و Xperia 5 III

هواتف سوني
هواتف سوني

كشفت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتف سلسلة Xperia الخاصة بها، حيث أعلنت عن الهاتفين الرائدين Xperia 1 III و Xperia 5 III، واللذان يمتازان بكاميرات Alpha الرقمية المشهورة وتقنية الجيل الخامس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتفي سوني على كاميرات مقربة متغيرة فريدة تأتي بمستشعر PD المزدوج، يمكنها التبديل بين 70 و 105 مللميتر، وهو ما يعادل تقريب بصري بقدرة 2.9x و 4.4x.

 

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مواصفات وسعر هاتف Sony Xperia 1 III

يأتي هاتف Xperia 1 III، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 4K تدعم معدل التحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

ويقدم هاتف Xperia 1 III، كاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بمستشعر من سوني بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى بزاواية واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 0.3 ميجابيكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

Sony Xperia 1 III
هاتف Xperia 1 III

ويتم تشغيل هاتف Xperia 1 III، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Xperia 1 III، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتقول سوني أنها يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50%  في غصون 30 دقيقة فقط، ويمتاز الهاتف الرائد بميزة إعادة توجيه الطاقة عن البطارية لتقليل الحرارة أثناء تشغيل الألعاب.

ويتوفر هاتف Xperia 1 III، في ثلاثة ألوان هي: الأسود والرمادي والبنفسجي، ولم توفر الشركة أي معلومات حول خطة الأسعار التي سينطلق بها الهاتف الرائد.

مواصفات وسعر هاتف Sony Xperia 5 III

يشمل هاتف Xperia 5 III، على شاشة من نوع OLED، أصغر حجما من الإصدار السابق، فهي تأتي بقياس  6.1 بوصة، وبدقة عرض 1080 x 2520 بيكسل، تدعم معدل التحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6.

وجاء هاتف Xperia 5 III، بإعدادات الكاميرا ذاتها، حيث تأتي العدسة الرئيسية أيضا بمستشعر من سوني بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى بزاواية واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 0.3 ميجابيكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويأتي هاتف Xperia 5 III، ببطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتقول سوني أنها يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50%  في غصون 30 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف Xperia 5 III، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

ويتوفر هاتف Xperia 5 III، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والأخضر، والوردي، ولم تذكر سوني تفاصيل الخطة السعرية التي سينطلق بها الهاتف إلى الأسواق، ولا أماكن التوافر.

Sony Xperia 5 III
هاتف Xperia 5 III
سوني Xperia 1 III Xperia 5 III هواتف رائدة شركة سوني

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