مفاجأة من سوني لأصحاب PlayStation .. تعرف عليها

أعلنت شركة سوني اليابانية العريقة مالكة منصة الألعاب الأسطورية "بلاى ستيشن" عن مفاجأة لمستخدميها، حيث تجري على تقديم أذرع تحكم جديدة استثنائية مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي.





وبحسب موقع تك رانس التقني، أن أذرع PSVR 2 جاءت بقبضة مفرغة على شكل مقبض بداخلها أزرار متحركة، نشبه نظيرتها المتواجدة فى أذرع PlayStation الحالية.





كما كشفت مجموعة من مطورين سوني أن الأذرع الجديدة تم تحسينها للتفاعل فورًا مع القبضات، حيث تجعل اللاعب يشعر بواقعية أكثر أثناء تجربة ألعاب الواقع الافتراضي.



