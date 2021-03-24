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تكنولوجيا

مفاجأة من سوني لأصحاب PlayStation .. تعرف عليها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:59 ص
مفاجأة من سوني لأصحاب
مفاجأة من سوني لأصحاب PlayStation.. تعرف عليها
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة سوني اليابانية العريقة مالكة منصة الألعاب الأسطورية "بلاى ستيشن" عن مفاجأة لمستخدميها، حيث تجري على تقديم أذرع تحكم جديدة استثنائية مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي.

وبحسب موقع تك رانس التقني، أن أذرع PSVR 2 جاءت بقبضة مفرغة على شكل مقبض بداخلها أزرار متحركة، نشبه نظيرتها المتواجدة فى أذرع PlayStation الحالية.

كما كشفت مجموعة من مطورين سوني أن الأذرع الجديدة تم تحسينها للتفاعل فورًا مع القبضات، حيث تجعل اللاعب يشعر بواقعية أكثر أثناء تجربة ألعاب الواقع الافتراضي.

جدير بالذكر أن المبرمج والمطور لمنصات PlayStation أعلن بدء اختبار الأذرع الجديدة قريبًا على يد المطورين، والتى ستكون نقلة كبيرة فى تقنيات الواقع الافتراضي.
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