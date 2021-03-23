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تكنولوجيا

أرخص هاتف رائد من وان بلس .. سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9R

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:01 م
سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9R
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ندى على
فى حدث هو الأقوى من نوعه فى عالم هواتف الأندرويد أعلنت شركة وان بلس الصينية، رسميا، عن هاتفيها OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro الرائدين، وكذلك عن هاتف  OnePlus 9R الذى يعد أرخص هاتف رائد فى المجموعة. 

بحسب موقع GSMArena  فإن هاتف OnePlus 9R جاء  بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED x 2400 1080 بيكسل،  مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع تقنية + HDR10 ، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 . 


ويحتوى هاتف OnePlus 9R على 4 كاميرات خلفية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 48  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED. 

ويحتوى هاتف OnePlus 9R  ببطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط. 

ويعمل هاتف OnePlus 9R  بمعالج Snapdragon 870 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

ويبدأ سعر هاتف OnePlus 9R  سيبدأ سعره من 470  يورو أي ما يعادل حوالى 8800 جنيه مصري. 

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