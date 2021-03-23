بعد إطلاقهما رسميا .. الفرق بين OnePlus 9 و Pro .. سعر ومواصفات

كشفت شركة وان بلس الصينية رسميا منذ قليل، عن هاتفيها، OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro فى حدث يعتبر الأقوى والأهم على مستوى إطلاق هواتف الأندرويد، حيث صدرت الهواتف بعدد من التقنيات الكبيرة جدا على مستوى الشاشة والكاميرا وكذلك البطارية.





وبحسب موقع GSMArena فإن الهواتف اشتركت فى عدد من المواصفات الكبيرة منها الأداء والبطارية ، ويمثل الاختلاف الرئيسي بين هاتفى OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro فى قدرات الكاميرا والشاشة، بالإضافة إلى السعر الأرخص لهاتف OnePlus 9 .





إقرأ أيضا : بعد إطلاقهما رسميا.. اعرف الفرق بين هاتفى Galaxy A52 و Galaxy A32 نسخة 4G





الشاشة :





هاتف OnePlus 9 Pro

وأتى هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED وتتميز بتقنية Fluid Display 2.0 والتى تأتى للمرة الأولى، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وتدعم قصى درجة سطوع للشاشة 1300 شمعة وتدعم +HDR10 .

هاتف OnePlus 9

وأتى هاتف OnePlus 9 بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، ونقاء 1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية.





الكاميرات





هاتف OnePlus 9 Pro

وقدم هاتف OnePlus 9 Pro 4 كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ، مع أخرى ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.





هاتف OnePlus 9

وقدم هاتف OnePlus 9 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.





البطارية





وجاء الهاتفان OnePlus 9 و Pro ببطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط.





الأداء

وجاء الهاتفان OnePlus 9 و Pro بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.





السعر





هاتف OnePlus 9 Pro

ويبدأ سعر هاتف OnePlus 9 Pro سيبدأ سعره من 969 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 300 . 15 ألف جنيه مصري، كما تبلغ النسخة الأكبر 1096 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى ألف جنيه مصري 300 . 17 ألف جنيه .





هاتف OnePlus 9

ويبدأ سعر هاتف OnePlus 9 سيبدأ سعره من 969 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 500 .11 ألف جنيه مصري، كما تبلغ النسخة الأكبر 1096 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى ألف جنيه مصري 13 ألف جنيه.



