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تكنولوجيا

ب 2500 جنيه.. ريلمى تعلن رسميا عن هاتف Realme C25 ببطارية 6000 مللى أمبير

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:21 ص
ب 2500 جنيه .. ريلمى
ب 2500 جنيه .. ريلمى تعلن رسميا عن هاتف Realme C25
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ندى على
أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفها Realme C25  من فئة الهواتف رخيصة الثمن، ، وذلك قبل ساعات من إطلاق مجموعة هواتفها Realme 8 الرائدة ، غدا 24 مارس .  

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف  Realme C25 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة +HD مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة 
f / 2.0. 


Realme C25 is official with massive 6,000 mAh battery -

ويضم هاتف Realme C25 عدد 3 كاميرا خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع كاميرتى بمستشعرين للعمق والاتساع  بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، و مستشعر 2 ميجابيكسل f / 2.4 مع فلاش LED. 

Realme C25 is official with a massive 6,000 mAh battery - GSMArena.com news

ويعمل هاتف Realme C25 بمعالج من نوع Helio G70 ، مع نسختى للمساحة الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، ونسخة 4 جيجا بايت رام  للذاكرة العشوائية، مع بطاقة micro SD للتوسعة، مع بطاقتي SIM ، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير Realme UI 2.0 . 
Realme C25 is official with a massive 6,000 mAh battery - GSMArena.com news
ويحتوى هاتف Realme C25 على بطارية سعة 6000 مللى أمبير فى الثانية،  تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط مع منفذ للشحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعات 3.5 ملم ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 . 

ويبلغ سعر هاتف Realme C25 لنسخة 4/64 جيجا بايت حوالى 160 دولار أمريكي أى ما يعادل 2500 جنيه مصرى ، وسيتوفر الهاتف للبيع بدءا من يوم 27 مارس المقبل.  
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