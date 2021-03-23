ب 2500 جنيه.. ريلمى تعلن رسميا عن هاتف Realme C25 ببطارية 6000 مللى أمبير

أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفها Realme C25 من فئة الهواتف رخيصة الثمن، ، وذلك قبل ساعات من إطلاق مجموعة هواتفها Realme 8 الرائدة ، غدا 24 مارس .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme C25 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة +HD مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة

f / 2.0.





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ويضم هاتف Realme C25 عدد 3 كاميرا خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع كاميرتى بمستشعرين للعمق والاتساع بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، و مستشعر 2 ميجابيكسل f / 2.4 مع فلاش LED.









ويعمل هاتف Realme C25 بمعالج من نوع Helio G70 ، مع نسختى للمساحة الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، ونسخة 4 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية، مع بطاقة micro SD للتوسعة، مع بطاقتي SIM ، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير Realme UI 2.0 .

ويحتوى هاتف Realme C25 على بطارية سعة 6000 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط مع منفذ للشحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعات 3.5 ملم ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 .



