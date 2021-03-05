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تكنولوجيا

بسعر غير متوقع.. ريلمي تعلن رسميا طرح هاتف Realme C21 .. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 م
هاتف Realme C21
هاتف Realme C21
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ريلمي Realme، اليوم الجمعة، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المنخفضة التكلفة، والذي ينطلق إلى الأسواق تحت اسم Realme C21، وزودت الشركة الصينية الهاتف بأحد معالجات مدياتيك من نوHelio G35.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي Realme C21، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض 720 x 1600، تتميز الشاشة بتصميم هندسي فني مقاوم لبصمات الأصابع، مع نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.


ويقدم هاتف Realme C21، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعر لبصمات الأصبع على ظهر الجهاز.

ويتم تشغيل هاتف Realme C21، منخفض التكلفة بمعالج من إنتاج شركة ميدتيك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويأتي الهاتف أيضًا بفتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، لتوسيعة التخزين إلى ما يصل لـ 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Realme C21، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ microUSB، كما تدعم الشحن العكسي.

ويتوفر هاتف Realme C21، بخيارين لونين هما: الأسود، والأزرق، ويتوفر الهاتف للبيع في الأسواق الماليزية، مقابل سعر حوالي 120 دولار أمريكي (أي ما يعادل ألف و 800 جنيه مصري).


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