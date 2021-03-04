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تكنولوجيا

رسميا.. ريلمي تطلق هاتفها الرائد Realme GT بأحدث معالجات كوالكوم.. سعر ومواصفات

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 م
هاتف Realme GT 5G
هاتف Realme GT 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن هاتفها الرائد Realme GT، ويأتي الهاتف الذكي كما وعدت العلامة التجارية الصينية مزودا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888، وذلك إلى جانب إمكانيات متقدمة منها تقنية شحن سريعة ومعدل تحديث عال للشاشة.
 
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف ريلمي Realme GT، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تدعم الشاشة معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.


ويعمل هاتف Realme GT، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي  8 أو 12 جيجابايت، من نوعLPDDR5، وسعة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ضمن فتحة البطاقة التي تحتوي فقط على بطاقتي SIM بحجم نانو.

ويقدم هاتف Realme GT 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة بزوايا عرض واسعة بدقة 8 مجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، توجد داخل نوتش أعلى يسار الشاشة.

ويحتوي هاتف Realme GT، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2، وبالإضافة إلى دعم معيار Wi-Fi 6e، كما يشمل على إعدات صوت بتقنية Dolby Atmos.

وكما يعمل هاتف Realme GT، بواسطة واجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام أندرويد 11، مع أحدث تقنية HyperBoost 4.0 لتخصيص أكبر قدر ممكن من الموارد عند استخدام الجهاز للألعاب.

ويتوفر هاتف Realme GT 5G، بثلاثة خيارات لونية هي الفضي، والأزرق، والأصفر بتصميم جلدي، مقابل سعر حوالي 430 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 700 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 510 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، لإصدار 12 + 128 جيجابايت.


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