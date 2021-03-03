قبل الإعلان الرسمي عنه.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي Realme C21

كشفت شركة ريلمي Realme ، النقاب عن هاتف C20، في شهر يناير الماضي، وستقوم العلامة التجارية الصينية، بإطلاق إصدار جديد في 5 مارس المقبل بالأسواق تحت اسم Realme C21.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف فرع شركة ريلمي بماليزيا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن هاتف جديد يسمى C21، وشارك أيضا صورتين للهاتف المرتقب، أكدت أحداهما أن الجهاز سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدوم لمدة تصل إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.









وتتضمن الصورة الأخرى اسم الهاتف، حيث يظهر الحرف "C" مكتوبا عليه "شاشة كبيرة" مما يشير إلى أن هاتف C21 سيأتي بحجم شاشة كبيرا، والرقم "2" مرسوم عليه أربع كاميرات تم وضع ثلاثة منهم بشكل منفصل، مما يشير إلى أن الهاتف سيضم ثلاث كاميرا خلفية، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي.









وبينما لم تكشف ريلمي معلومات أكثر حول هاتف Realme C21، إلا أن متجر التجزئة عبر الإنترنت AliExpress، أدرج الهاتف المنتظر على موقعه الروسي مع المواصفات والصور الكاملة.





وبالنسبة للمواصفات، سيأتي هاتف Realme C21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وسيعمل هاتف ريلمي القادم، بواسطة معالج من نوع Helio G35، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.



