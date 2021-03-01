ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5G.. قبل الإعلان عنه

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:02 ص
هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
رصد هاتف ريلمي القادم Realme GT 5G، ضمن قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، استعداد لإطلاقه بشكل رسمي يوم 4 مارس المقبل، والذي ظهر حوله العديد من التسريبات حوله خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف ريلمي المرتقب، والذي يحمل رمز الطراز RMX2202، ضمن قاعدة بيانات Geekbench، يحتوي على كلمة "lahaina"، ضمن قسم اللوحة الأم، والتي تشير إلى أن الجهاز سوف يتم تشغيله بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888.


ولا تتضمن قاعدة البيانات المعيارية أي معلومات أخرى حول مواصفات هاتف Realme GT 5G، ولكن أكدت ريلمي سابقا أن الهاتف الرائد سيأتي مع معالج من نوع Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل.

وسيحتوي هاتف Realme GT 5G، على شاشة من إنتاج شركة سامسونج من نوع Super AMOLED، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى الزاوية العلوية، مخصص للكاميرا الأمامية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة للمصادقة البيومترية. 

وفي وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس شركة ريلمي السيد Xu Qi Chase، أن هاتف GT 5G، سيحتوي على تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، مع مكبرات صوت استريو، كما أكدت قوائم Geekbench، أن الهاتف الرائد سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Realme GT 5G، بسعر حوالي 460 دولار (أي ما يعادل 7 الآلاف و 200 جنيها مصريا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme Q2 بإمكانات مذهلة.. سعر ومواصفات

بـ شحن سريع.. فيفو تحدد موعد الإعلان عن هاتف iQOO 7 المرتقب

قبل إطلاقه بساعات.. ريلمي تجلب هاتف Realme V15 بسرعة شحن خارقة

رسميا.. ريلمي تطلق هاتف Realme V15 5G بسعر 3600 جنيه.. صور

ريلمي تطلق هاتفي Realme C12 وRealme C20 بسعر منخفض.. صور

بسعر 3000 جنيه.. ريلمي تطلق النسخة العالمية من هاتف Realme 7

ترشيحاتنا

بعد رؤيا الصعود للسماء.. نقيب القراء : التحقيق مع محمود الشحات أنور 20 مارس

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

الموت يفجع أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف .. تفاصيل

2.5 % ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يرد

بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد

السعودية.. ضبط 6 مقيمين نفذوا عملية سرقة 649 ألف ريال في مكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور

اعتقال الأطباء والصحفيين.. إطلاق النار على المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.. صور