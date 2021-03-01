تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5G.. قبل الإعلان عنه

رصد هاتف ريلمي القادم Realme GT 5G، ضمن قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، استعداد لإطلاقه بشكل رسمي يوم 4 مارس المقبل، والذي ظهر حوله العديد من التسريبات حوله خلال الأسابيع الماضية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف ريلمي المرتقب، والذي يحمل رمز الطراز RMX2202، ضمن قاعدة بيانات Geekbench، يحتوي على كلمة "lahaina"، ضمن قسم اللوحة الأم، والتي تشير إلى أن الجهاز سوف يتم تشغيله بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888.









ولا تتضمن قاعدة البيانات المعيارية أي معلومات أخرى حول مواصفات هاتف Realme GT 5G، ولكن أكدت ريلمي سابقا أن الهاتف الرائد سيأتي مع معالج من نوع Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل.





وسيحتوي هاتف Realme GT 5G، على شاشة من إنتاج شركة سامسونج من نوع Super AMOLED، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى الزاوية العلوية، مخصص للكاميرا الأمامية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة للمصادقة البيومترية.





وفي وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس شركة ريلمي السيد Xu Qi Chase، أن هاتف GT 5G، سيحتوي على تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، مع مكبرات صوت استريو، كما أكدت قوائم Geekbench، أن الهاتف الرائد سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Realme GT 5G، بسعر حوالي 460 دولار (أي ما يعادل 7 الآلاف و 200 جنيها مصريا).