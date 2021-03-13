ريلمي تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Realme 8 بإمكانات رائعة.. فيديو

أعلنت شركة ريلمى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق مجموعة هواتفها Realme 8 ، في 24 مارس المقبل، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفي Realme 8 و Realme 8 Pro الأعلى سعرا وإمكانيات.





وبحسب موقع GSMArena ، فإن "ريلمى" ، أطلقت الملصق الإعلانى الرسمى لهواتف Realme 8 منذ ساعات على صفحتها ، حيث ستأتى الهواتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها البطارية ذات السعة الكبيرة مع الشحن السريع.













وستأتى هواتف Realme 8 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، وبجودة عرض+ FullHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للهاتف من نوع Gorilla Glass 5 .





وستقدم هواتف Realme 8 كاميرا خلفية رباعية ، الأساسية فى هاتف Realme 8 ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأساسية ستكون فى هاتف Realme 8 Pro فستكون بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعرات للاتساع والعمق .





وستعمل هواتف Realme 8 بمعالج من نوع Helio G95 SoC ، ونظام التشغيل أندويد 11، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وحتى الآن لم يتم الكشف عن سعر الهواتف.





وكانت ريلمي قد حققت نجاحا هائلا خلال عملية البيع الأولى لهاتف Realme GT 5G في الصين، حيث باعت ريلمي أكثر من 30 ألف وحدة من هاتفها الرائد الجديد في ثوان.



