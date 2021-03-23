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تكنولوجيا

رسميا .. أقوى هاتف أندرويد في الأسواق .. OnePlus 9 Pro بقدرات خارقة .. فيديو وصور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
رسميا .. إطلاق هاتف
رسميا .. إطلاق هاتف OnePlus 9 Pro
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ندى على
أعلنت شركة وان بلس الصينية، رسميا، منذ قليل، عن هاتفيها OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro ، من ضمن مجموعة هواتفها الرائدة OnePlus 9 ، حيث من المتوقع أن تعلن الهاتف الثالث فى المجموعة بعد قليل، مع بدء الحجز المسبق للهواتف فى 26 مارس المقبل، ثم طرح الهواتف فى 2 أبريل القادم. 

وبحسب موقع The Verge فإن هاتف OnePlus 9 Pro الهاتف الأعلى إمكانات والأغلى سعرا يتمتع بعدد من المواصفات الخارقة منها، أنه سيأتى بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع Fluid Display 2.0 والتى تأتى للمرة الأولى،  مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وتدعم قصى درجة سطوع للشاشة 1300 شمعة وتدعم + HDR10  . 


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وسيحتوى هاتف OnePlus 9 Pro على 4 كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 مع فتحة عدسة f / 2.2. ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 ، مع أخرى ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

 The Verge
كما تتميز الكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، كما تتضمن الكاميرات تقنيات  ISO و HDR . 

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro  ببطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط. 
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ويعمل هاتف OnePlus 9 Pro  بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

OnePlus Announces 9 Series Smartphones, OnePlus Watch - Thurrott.comOnePlus 9 Pro battery :: Kimovil.com
ويبدأ سعر هاتف OnePlus 9 Pro سيبدأ سعره من 969 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 300 . 15  ألف جنيه مصري.

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