ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:01 م
شاومى تعلن رسميا
شاومى تعلن رسميا موعد إطلاق هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لمجموعة هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra و Mi 11 Lite ، وذلك فى 29 مارس المقبل، بعد ما أشاعت تسيبات سابقة أن الهواتف قد تتأخر ويتم إطلاقها فى فى شهر أبريل. 

وبحسب موقع GSMArena فإن الهواتف الثلاثة ستكون عبارة عن هاتف رائد أعلى فى الإمكانات والسعر وهو Mi 11 Pro يليله هاتف أرخص نسبيا وأقل فى الإمكانات Mi 11 Ultra ثم يأتى الهاتف الأرخص بإمكانات فوق المتوسطة وهو Mi 11 Lite


 وسيأتى هاتف Mi 11 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة WQHD +، تستخدم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وبالإضافة إلى كاميرا سيلفي ستأتي بدقة 20 ميجابكسل، يتمتع هذا الجهاز بطبقة حماية زجاج من نوع Corning Gorilla.

وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.

وسيدعم الهاتف  الشحن اللاسلكي السريع بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، مع بطارية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتشمل الميزات الأخرى مقاومة ضد الماء والغبار بمعاير IP68.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI 11 PRO بقوة شحن 200 واط

شاهد.. أول صور لهاتف Mi 11 Ultra القادم من شاومى بإمكانات خارقة

شاهد أول فيديو لهاتف Mi 11 Ultra القادم من شاومي بكاميرات غريبة

شاومى تستعد لإطلاق هاتف Mi 11 Pro فى أوروبا .. سعر ومواصفات

بشاشة ونص.. هاتف Mi 11 Ultra يأتى بتصميم غريب.. فيديو وصور

بإمكانات خارقة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف MI 11 PRO قبل إطلاقه بأيام

ترشيحاتنا

تلقينا 600 ألف جرعة منه.. وزيرة الصحة: سينوفارم من أقوى لقاحات كورونا

من العزل المنزلي ..هنا الزاهد : ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

اللعب في نتائج مسحة كورونا.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني

مو يقترب من الرحيل.. نجم ريال مدريد بديل محمد صلاح فى ليفربول

للعاملين في الدولة.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس حسب وزارتك

غياب مودة الأدهم وحنين حسام عن أولى جلسات محاكمتهما في قضية الاتجار بالبشر

Advertisements

الصحة : تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول .. فيديو

بعد ظهور عينة محمد صلاح .. قرار جديد من البدري بشأن معسكر منتخب مصر

إنقاذ طفل من الموت بعد انفجار الرئة بسبب لبة بمستشفى بنها الجامعى

بسبب شدة الرياح .. انهيار مئذنة مسجد وسقوطها على سور مدرسة في البحيرة

تهديدات بالقتل.. تعرف على تفاصيل الأزمة بين هند صبري وسعد لمجرد

غياب مودة الأدهم وحنين حسام عن أولى جلسات محاكمتهما في قضية الاتجار بالبشر

الدرجة من 100 .. تعرف على معنى الألوان الموجودة في نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

بعد طول انتظار .. احصل على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر هذا الرابط الآن

الصحة: التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير اللقاحات استعدادًا لموسم الحج ..فيديو

بعد تحذير الرئيس من الموجة الثالثة لكورونا..غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

أغلبهم مصريون.. الكويت تلغي إقامة 200 ألف وافد خلال عام

خطاب عاجل من التعليم للمدارس بشأن مقررات الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

شيفروليه تقرر رفع اسعار كابتيفا 2021 CHEVROLET CAPTIVA في مصر .. صور