شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra

أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لمجموعة هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra و Mi 11 Lite ، وذلك فى 29 مارس المقبل، بعد ما أشاعت تسيبات سابقة أن الهواتف قد تتأخر ويتم إطلاقها فى فى شهر أبريل.





وبحسب موقع GSMArena فإن الهواتف الثلاثة ستكون عبارة عن هاتف رائد أعلى فى الإمكانات والسعر وهو Mi 11 Pro يليله هاتف أرخص نسبيا وأقل فى الإمكانات Mi 11 Ultra ثم يأتى الهاتف الأرخص بإمكانات فوق المتوسطة وهو Mi 11 Lite









وسيأتى هاتف Mi 11 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة WQHD +، تستخدم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وبالإضافة إلى كاميرا سيلفي ستأتي بدقة 20 ميجابكسل، يتمتع هذا الجهاز بطبقة حماية زجاج من نوع Corning Gorilla.





وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.





وسيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي السريع بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، مع بطارية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتشمل الميزات الأخرى مقاومة ضد الماء والغبار بمعاير IP68.



