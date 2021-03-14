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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هاتف Mi 11 Lite الأرخص من شاومي.. مواصفات

الأحد 14/مارس/2021 - 01:07 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هاتف Mi 11 Lite الأرخص من شاومي
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ندى على
كشفت تسريبات سعر النسخة الأرخص من هواتف Mi 11 من شركة شاومى الصينية، وهو هاتف Mi 11 Lite والذى سيصدر خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من الإمكانات الرائعة وبسعر مناسب . 

وبحسب تسريب من موقع  dealntech فإن هاتف Mi 11 Lite الأرخص فى السلسلة سيبلغ سعره 408 يورو أى ما يعادل حوالى 7650 جنيه مصرى، وذلك لنسخة 128 / 6 جيجا بايت . 


ووفقا لموقع Gizmochina التقنى الصينى فإن شاشة هاتف Mi 11 Lite تتميز باحتوائها على شاشة مسطحة بشكل مميز الأمر الذى يعنى أنها لن تأتى بحواف منحنية، حيث ستأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش أو ثقب صغير فى أعلي يسار الشاشة. 

وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على 4 كاميرات خلفية، ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 46 ميجا بيكسل وذلك على عكس هواتف المجموعة حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى ميزة التكبير  5x  مع مستشعر من نوع telephoto . 

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بمعالج من نوع   Snapdragon 700 من شكة كوالكوم الأمريكية مع معالجة 5 نانومتر، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78 والتى يفترض أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، على عكس معالج 888 Snapdragon للهواتف الأخرى، والذى يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

ومن المقرر أن تطلق شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بالتزامن مع إطلاق هاتف MI 11 PRO خلال الأيام القادمة، حيث سيأتى الهاتف بسعر رخيص عن أسعار هاتفى Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro.

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